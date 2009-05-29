به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، تظاهرکنندگان که شمارشان حدود ۶۰ هزار نفر گزارش شده، دیروز پنجشنبه جلوی پارلمان گرجستان در تفلیس تجمع کردند و خواستار برکناری ساکاشویلی شدند. ناظران در مجموع شمار تظاهرات کنندگان را در سراسر گرجستان تا ۱۰۰ هزار نفر برآورد می‌کنند.

یک سخنگوی دولت اعلام کرد: در درگیری ها میان افسران پلیس و تظاهر کنندگان حداقل یک افسر پلیس کشته شده و بیش از 20 نفر دیگر در خارج از ایستگاه پلیس زخمی شدند.

مخالفین دولت این گزارش را تکذیب کرده و اعلام کردند: حدود 20 افسر پلیس با باتوم به آنها حمله کردند.

بر اساس این گزارش این درگیری ها به عنوان اولین و شدیدترین خشونت ها از ششم مه گزارش شده است. تظاهرات ضد دولتی با هدف برکناری میخائیل ساکاشویلی در نهم آوریل آغاز شد.

مخالفان ساکاشویلی را که 6 سال پیش با حمایت آمریکا به قدرت رسید، به ایجاد بحران های سیاسی و اقتصادی متهم می کنند. این درحالیست که ساکاشویلی اعلام کرده تا پایان دوره ریاست جمهوری خود در سال 2013 در این سمت باقی خواهد ماند.

احزاب مخالف دولت گرجستان خواستار برگزاری انتخابات مجلس ، آزادی زندانیان سیاسی، اصلاح قانون انتخابات و قانون اساسی این کشور هستند.

