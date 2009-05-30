کشور دچار شعارزدگی اقتصادی شده است

علی تیزهوش در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: شده است گفت: قصد اینکه شعار جدید اقتصادی بدهیم نداریم و با توجه به ظرفیتهای موجود کشور و سیاستهای سند چشم انداز 20 ساله می توان بسیاری از مشکلات اقتصادی را برطرف کرد.

وی خاطرنشان کرد: کشور به دلیل وضعیت موجود اقتصادی دچار شعار زدگی اقتصادی و سیاسی شده است اما باید در عمل و برنامه مستند در زمینه رفع مشکلات تلاش کرد و سند چشم انداز 20 ساله که در مجمع تشخیص مصلحت نظام تدوین و به تایید رسیده است را بهترین راهکار برای برون رفت از مسائل اقتصادی موجود می دانیم.

تیزهوش افزود: سند چشم انداز 20 ساله به عنوان یک برنامه اصولی مطرح است که هر رئیس جمهوری باید مطابق آن کشور را اداره کند.

وی با اشاره به پتانسیلهای موجود در کشور گفت: اگر مدیریت کشور قوی باشد و پتانسیلهای موجود به خوبی به کار گرفته شوند دیگر نیازی به استفاده از نفت به عنوان ثروت ملی نخواهیم داشت و از اقتصاد تک محصولی خارج خواهیم شد.

وی با شاره به اینکه سابقه برخی شخصیتها به فراموشی سپرده شده است، گفت: رضایی با توجه به سوابق و ارتباطاتی که دارد کادر اقتصادی قوی متشکل از اقتصاددانان کشور در نظر گرفته است.

تیزهوش با اشاره به برخی بد اخلاقیهای انتخاباتی گفت: سابقه رضایی نشان می دهد وی چگونه فردی است و در طول انقلاب چه خدمات ارزشمندی را در طول جنگ تحمیلی و در ابعاد دیگر ارائه داده است اما برخی سعی می کنند وی را تخریب کنند.

رئیس ستاد انتخاباتی رضایی در استان کرمان افزود: با پوستر و تخریب کردن مردم نمی توان رای جمع کرد بلکه باید مردم را درک کرد و زیراکه مردم امروز به رشد فکری رسیده اند و تحلیلگران خوبی از شرایط هستند و

وی تصریح کرد: محسن رضایی با عزم جدی وارد عرصه انتخابات شده است و قسم یاد کرده تا آخرین لحظه در میدان باقی بماند.

تیزهوش افزود: از آنجایی که همه اصولگراین در زمینه یک کاندید خاص اجماع کامل نکرده اند حضور محسن رضایی به عنوان یک کاندیدای اصولگرا در عرصه انتخابات ضروری به نظر می رسید.

وی با رد شایعه انصراف رضایی در لحظات آخر به نفع کاندیدا خاص گفت: رضایی تا آخرین لحظه انتخابات پا برجای خواهد ماند و به نفع هیچ کدام از کاندیدها کناره گیری نخواهد کرد و پخش این شایعه در بین مردم تنها یک بد اخلاقی انتخاباتی است.

تیز هوش عنوان کرد: همه کاندیداهای انتخاباتی که هم اکنون در عرصه انتخابات هستند از مدتها پیش تشکیلات و سازماندهی لازم را ایجاد کرده بوند و رضایی در آخرین لحظات و بنا به وظیفه ای که داشت وارد عرصه انتخابت شد و به همین دلیل در برخی از موارد شاهد کمبود هستیم اما کمکهای مردمی در روزهای اخیر افزایش و استقبال مردمی از وی نیز روز به روز در حال گسترده شدن است.

رئیس ستاد انتخاباتی رضایی در کرمان خاطر نشان کرد: در روزهای اخیر یکی از نشریات کرمان خبری مبنی بر توزیع وسیع پوسترهای تبلیغاتی رضایی در ستادهای وی در کرمان منتشر کرده است در حالیکه این مسئله کذب است و به دلیل کمبودهای موجود هنوز نتوانسته ایم اقلام مورد نیاز را مهیا کنیم که این مورد نیز به زودی مرتفع می شود.

وی گفت: ستادهای رضایی در شهرهای مختلف وظیفه آشنا کردن مردم با افکار و اندیشه های وی را به عهده دارند و در بعد تبلیغات بیشتر روی برنامه های صدا و سیما حساب کرده ایم به همین جهت نیاز به کار گسترده در شهرستانها نداریم.