انتخاب پیمانکار باغ هنر بم مطابق مقررات قانونی است

معاون عمرانی استاندار کرمان در گفتگو با خبرنگار مهر در زمینه پروژه باغ هنر شهرستان بم گفت: اعتبار در نظر گرفته شده برای ساخت این مجموعه تنها در بخش خصوصی تامین نشده است و شامل 600 میلیون تومان بودجه دولتی نیز می باشد که طبق مقررات قانونی موجود نیز پیمانکار این طرح مشخص شده است.

وی با اشاره به صرف بودجه دولتی در این پروژه گفت: پیمانکار این طرح باید شرایط لازم را داشته باشد و پیمانکاری که توسط بخش خصوصی معرفی شده است دارای رتبه بندی لازم نیست به همین دلیل پیمانکار جدید برای ادامه این طرح درنظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه این پروژه عملا طی سالهای گذشته نیمه کاره رها شده است گفت: امیدواریم با انتخاب پیمانکار جدید شاهد ادامه ساخت و تکمیل این پروژه در کوتاه ترین زمان ممکن باشیم.

کامیاب با اشاره به اینکه نقشه ساخت این پروژه از سوی بخش خصوص در اختیار پیمانکار قرار نگرفته است گفت: با هماهنگی های صورت گرفته توسط فرمانداری پیمانکار جدید تنها در بحث محوطه سازی و ایجاد حصار مجموعه شرکت دارد و هیچ ساخت و سازی خلاف نقشه مجموعه صورت نگرفته است.

