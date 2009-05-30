ساخت هتل در محوطه شوش فعلاً متوقف شده است

محمدرضا چیتساز در گفتگو با خبرنگار مهر با تایید خبر تجهیز کارگاه ساخت هتل امیرزرگر در محوطه تپه باستانی شوش گفت : با وجود اینکه مصالح زیادی به این کارگاه حمل شده است ولی با این همه با صحبتهایی که با مدیران اجرایی ساخت این هتل انجام شده است آنها فعلا از ادامه کار صرف نظر کرده اند.

به گفته چیتساز ما در صحبتهای خود به آنها وعده داده ایم زمین محل احداث هتل را به قیمت کارشناسی شده خریداری خواهیم کرد و آنها هم در قبال این گفته ما کار را متوقف کرده اند، به همین دلیل هم امیدوار هستیم سازمان میراث فرهنگی و گردشگری هزینه لازم برای این مهم را در اختیار ما قرار دهد.

مدیر پایگاه میراث فرهنگی محوطه‌های باستانی شوش با اشاره به اینکه گفتگوهای انجام شده میان پایگاه میراث فرهنگی محوطه‌های باستانی شوش و صاحبان زمین در مواردی کلی بوده است، تاکید کرد: باید برای جلب اعتماد صاحبان زمین این کار هر چه زودتر انجام شود تا آنها بار دیگر کار ساخت و ساز هتل را آغاز نکنند.

بنا به گفته انجمن دوستداران میراث فرهنگی خوزستان مجوز ساخت هتل سه طبقه امیرزرگر در حریم درجه یک کاخ آپادانا در اول مرداد سال 86 توسط سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری خوزستان صادر شده است.