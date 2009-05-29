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۸ خرداد ۱۳۸۸، ۱۶:۱۴

گزارش خبرنگار اعزامی مهر- 17

ارائه خدمات پزشکی به زائران ایرانی توسط پزشکان ایرانی مستقر در عربستان

ارائه خدمات پزشکی به زائران ایرانی توسط پزشکان ایرانی مستقر در عربستان

مدیر بازرسی و نظارت بعثه مقام معظم رهبری در مدینه گفت: کلیه خدمات پزشکی و ‌دارویی زائران ایرانی در عربستان توسط پزشکان متخصص ایرانی انجام می شود.

احمد عبادتی در گفتگو با خبرنگار اعزامی مهر به مدینه منوره با اعلام این خبر گفت: توانمندیهای فراوان پزشکان ایرانی و همچنین رشد علمی ایران در تولید داروهای مناسب پزشکی زمینه را برای ارائه خدمات پزشکی مطلوب برای زائران ایرانی در مدینه و مکه فراهم کرده است.

وی افزود: تیمهای پزشکی شامل پزشکان متخصص داخلی و زنان و زایمان،‌ پزشکان عمومی و پرستاران پس از گزینشهای تخصصی و عقیدتی از کشورمان به عربستان اعزام می شوند. همچنین می توان با افتخار اعلام کرد کلیه داروهای مورد نیاز زائران تولید ایران بوده و توسط هلال احمر جمهوری اسلامی در درمانگاههای مستقر در مدینه توزیع می شود.

عبادتی اضافه کرد: هم اکنون پنج مطب و سه درمانگاه در مدینه آماده ارائه خدمت به زائران حرم نبوی هستند. دو درمانگاه نیز از صبح تا ساعت 12 شب فعالیت داشته و یک درمانگاه نیز شبانه روزی است. کلیه خدمات این درمانگاهها نیز رایگان است.
کد مطلب 887357

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