ارائه خدمات پزشکی به زائران ایرانی توسط پزشکان ایرانی مستقر در عربستان

احمد عبادتی در گفتگو با خبرنگار اعزامی مهر به مدینه منوره با اعلام این خبر گفت: توانمندیهای فراوان پزشکان ایرانی و همچنین رشد علمی ایران در تولید داروهای مناسب پزشکی زمینه را برای ارائه خدمات پزشکی مطلوب برای زائران ایرانی در مدینه و مکه فراهم کرده است.



وی افزود: تیمهای پزشکی شامل پزشکان متخصص داخلی و زنان و زایمان،‌ پزشکان عمومی و پرستاران پس از گزینشهای تخصصی و عقیدتی از کشورمان به عربستان اعزام می شوند. همچنین می توان با افتخار اعلام کرد کلیه داروهای مورد نیاز زائران تولید ایران بوده و توسط هلال احمر جمهوری اسلامی در درمانگاههای مستقر در مدینه توزیع می شود.



عبادتی اضافه کرد: هم اکنون پنج مطب و سه درمانگاه در مدینه آماده ارائه خدمت به زائران حرم نبوی هستند. دو درمانگاه نیز از صبح تا ساعت 12 شب فعالیت داشته و یک درمانگاه نیز شبانه روزی است. کلیه خدمات این درمانگاهها نیز رایگان است.

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