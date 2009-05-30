افزایش تولید نفت میدان مسجد سلیمان با مشارکت چینی ها

ناجی سعدونی در گفتگو با مهر در رابطه با آخرین وضعیت توسعه میدان چنگوله با بیان اینکه توسعه این میدان دیرتر از میدان آذر انجام خواهد شد، اظهار کرد: البته پاکسازی میدان از مین انجام شده است و به تدریج به سمت تعریف طرح جامع توسعه میدان" ام دی پی" پیش می‌رویم.

وی افزود: در این زمینه اگر شرکت‌های خارجی هم بیایند، به دلیل محدودیت منابع مالی اجرای طرح را به آنها واگذار خواهیم کرد.

به گزارش مهر، پس از اینکه شرکت استات اویل هیدرو نروژ، در سال 2008 اجرای طرح توسعه میدان های آذر و چنگوله را تحت فشارهای سیاسی کشورهای غربی رها کرد، شرکت متن فعالیتهایی مانند پاک سازی میدان از مین را آغاز و مناقصه ای برای احداث جاده و سلر (محل چاه) این میادین برگزار کرد.

حجم نفت درجای میدان چنگوله 2/3 میلیارد بشکه برآورد شده که شرکت متن در نظر دارد با حفر 2 حلقه چاه و توصیف میدان، حجم قابل اطمینان تری از این میدان ارائه دهد که پیش بینی می شود این میزان حدود 4 میلیارد بشکه بیشتر از برآورد اولیه و حدود 7 میلیارد بشکه باشد.

در فاز نخست میدان چنگوله پس از 5/2 سال با تعمیر2 حلقه چاه موجود و حفاری 2 حلقه چاه جدید، تولید زود هنگام روزانه 15 هزار بشکه ای نفت خام محقق خواهد شد.

در فاز دوم طرح توسعه میدان چنگوله، توسعه جامع و کامل میدان با هدف تولید روزانه بیش از 60 هزار بشکه نفت خام در نظر گرفته خواهد شد که برنامه نهایی توسعه و MDP آن پس از کسب اطلاعات چاه های جدید و لرزه نگاری 3 بعدی به شرکت ملی نفت ارائه خواهد شد.

افزایش تولید نفت دارخوین به 160 هزار بشکه

مدیرعامل شرکت متن در ادامه با تاکید بر اینکه تولیدن فت از فاز دوم توسعه دارخوین و افزایش آن تا 160 هزار بشکه در روز و همچنین طرح تزریق به این میدان تا شهریور ماه عملیاتی خواهد شد، تصریح کرد: این طرح‌ها قرار بود اواسط سال 1387 به بهره‌برداری برسد که به دلیل کمبود تامین برخی قطعات توسعه آن با کمی تاخیر مواجه شد.

به گفته این مقام مسئول البته به طور کلی بهتر است تولید و تزریق نفت و گاز به صورت همزمان در یک میدان انجام شود تا علاوه بر صیانتی بودن تولید، فشار مخزن نیز حفظ شود.

میدان نفتی دارخوین با حفر یک حلقه چاه اکتشافی در سال 1343کشف شده است.میزان نفت درجای این میدان بالغ بر 6 میلیارد بشکه برآورد می شود که نزدیک به 2 میلیارد بشکه نفت آن قابل استحصال است.

افزایش تولید نفت مسجد سلیمان با مشارکت چینی ها

سعدونی در ادامه با بیان اینکه هم اکنون روزانه 2300 بشکه نفت از میدان مسجدسلیمان تولید می‌شود، بیان کرد: با طرح توسعه این میدان که توسط شرکت CNPCI چین انجام می‌شود، تولید در سال 1389 به روزانه 25 هزار بشکه افزایش پیدا خواهد کرد.

به گفته وی در این رابطه باید 9 حلقه چاه حفاری شده که با آزمایش پنج حلقه آن تولید به 14 هزار بشکه افزایش پیدا می کند و پیش‌بینی می‌شود با حفر 15 حلقه برنامه‌ریزی شده، تولید به 25 تا 30 هزار بشکه در روز برسد.