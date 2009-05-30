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۹ خرداد ۱۳۸۸، ۹:۳۰

در اردیبهشت ماه ؛

5 میلیارد متر مکعب گاز از پارس جنوبی برداشت شد

سرپرست کنترل تولید فرآورده و ارسال گاز شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی از برداشت 1/5 میلیارد متر مکعب گاز ترش در اردیبهشت ماه امســــــال از میدان مشترک پارس جنوبی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا جولایی با بیان اینکه در ماه گذشته، میزان گاز شیرین شده در پالایشگاه های مجتمع گاز پارس جنوبی به بیش از 4.2 میلیارد مترمکعب افزایش پیدا کرده است، گفت: این میزان گاز پس از پالایش به شبکه سراسری گاز کشور تزریق شده است.

وی با اشاره به این موضوع که در اردیبهشت، حدود 7.1 میلیــــــون بشکه مایعات گازی ، نزدیک به 200 هزار تن گوگرد و بیش از 66.8 هزار تن ال پی جی در مجتمع گاز پارس جنوبی تولیـــــــد شده است، تصریح کرد: کل اتان تولیدی در مچتمع گازی پارس جنوبی به میزان بیش از 41 هزار تن نیز به پتروشیمی جم ارسال شده است .

جولایی اظهار داشت: در همین مدت 159 میلیون متر مکعب گاز شیرین به پتروشیمی پارس، بیش از 2.2 میلیون بشکه مایعات گازی به پتروشیمی نـــــــوری تحویل داده شده است.

سرپرست کنترل تولید فرآورده و ارسال گاز شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی یادآور شد: در اردیبهشت ماه همچنین بیش از 4 میلیون بشکه مایعات گازی به نفتکش ها، نزدیک به  80 هزار تن LPG و بیش از 24 هزار  تن گوگرد ابه خارج از کشور صادر شده است .

کد مطلب 887370

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