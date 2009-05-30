حجت الاسلام خاتمی: درد حضرت زهرا (س) انحرافات آینده امت اسلامی بود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام سید محمد خاتمی رئیس مؤسسه بین المللی گفتگوی فرهنگها و تمدنها طی سخنرانی در روز پنجشنبه هفتم خردادماه در مراسم سالروز شهادت حضرت فاطمه (س) در موزه قرآن، با تسلیت سالروز شهادت این بانوی بزرگ از وحی الهی به عنوان حقیقت نابی که از مقام قدس ربوی به زمین آورده شده است یاد کرد و با یادآوری این که برای انتقال آن حقیقت ناب به این جهان ناپایدار تعبیر نزول به کار گرفته شد، اظهار داشت: همه جهان ظرفیت این حقیقت ناب فرود آمده را ندارند و این حقیقت نیاز به ظرفی بزرگ و جایی گسترده دارد که تحمل پذیرش آن را داشته باشد و این ظرف بزرگ و گسترده جان پاک پیامبران خداست.
رئیس مؤسسه بینالمللی گفتگوی فرهنگها و تمدنها که دریافت این حقیقت ناب را از جانب پیامبر اسلام به عنوان آخرین پیامبر الهی که آخرین پیامهای الهی را دریافت کرده است دشوارتر از سایر پیامبران برشمرد، افزود: این پیام سنگین بود بنابراین جان پذیرنده نیز میباید گستردهتر از سایر جانها بود. به همین دلیل در تعبیرات دینی ما آمده است اولین حقیقتی که خداوند آفرید نور پیامبر اسلام است.
وی که از نور پیامبر اسلام به عنوان اولین و نزدیکترین حقیقت پیوسته به ذات ربوی نام برد نور پیامبر را همان مفهوم حقیقت محمدیه که مسلمانان میشناسند معرفی و تصریح کرد: نزدیکترین حقیقت به ذات اقدس ربوی جان و روح خود پیامبر است که به مشیت خداوند در برههای از زمان تجلی این جهانی پیدا کرد.
رئیسجمهور پیشین کشورمان، در ادامه به مسئله نزول وحی بر پیامبر عظیمالشان اسلام اشاره کرد و با تأکید بر اینکه تنها آن مقام جلیل ظرفیت پذیرش وحی الهی را داشت، یادآور شد: البته این حقیقت الهی آنقدر سنگین است که حتی پیامبر عظیمالشان اسلام را نیز بیتاب میکرد و به تواتر میبینیم که هنگام نزول وحی پیامبر بیتاب میشد و مثال وی به مثال فردی میماند که با دست خالی کوهی را کنده باشد.
خاتمی در ادامه با یادآوری اولین مرتبه نزول وحی بر پیامبر اسلام به حالت آن حضرت پس از دریافت این پیام الهی که با بیتابی فراوان از جانب پیامبر مواجه شده بود اشاره کرد و از حضرت خدیجه کبری به عنوان زنی استوار که در این لحظه تاریخی به همراهی پیامبر (ص) آمد و ایشان را آرام کرد یاد کرد.
رئیس مؤسسه بینالمللی گفتگوی فرهنگها و تمدنها، در ادامه حضرت خدیجه را بانویی که همه تشخص، ثروت و زندگی خود را در راه پیامبر اسلام بیمنت مصرف کرد یاد کرد و افزود: حضرت خدیجه این مقام را پیدا کرد که به پیامبر آرامش دهد و اگر نبود همراهی این بانوی بزرگ با پیامبر ممکن بود پیامبر اسلام در انجام رسالتش و دریافت وحی دچار مشکل شود.
او همچنین با ابراز تاسف از اینکه این بانوی بزرگ خیلی زود چشم از جهان فرو بست و پیامبر تنها ماند به سال فوت این بانو و عموی بزرگوار پیامبر که هر دو به عنوان حامیان اصلی پیامبر در یک سال چشم از جهان فرو بستند اشاره کرد و گفت: بعد از درگذشت این دو بزرگوار پیامبر تنهای تنها شد و در مقابل آن خشم و کین و فشار سردمداران کفر نیز بر آن حضرت بیشتر شد به نحوی که روزی نبود پیامبر به خانه بیاید و از شدت سنگ و خاشاکی که کفار با تمسخر و استهزاء به سمت ایشان میانداختند زخمی نباشد.
رئیسجمهور پیشین کشورمان، با یادآوری اینکه در این مقطع زمانی نیز خداوند به پیامبر اسلام عنایت داشت و پناهگاهی را برای ایشان در نظر گرفت از فرزند خردسال آن حضرت (فاطمه زهرا (س)) به عنوان پناه پیامبر در آن روزهای سخت نام برد و افزود: این چنین بود که پیامبر حضرت فاطمه را امابیها نامید.
خاتمی در ادامه با یادآوری سهم حضرت زهرا (س) در تحمل مشقات پیامبر در ابلاغ رسالتش چه در زمان حضور در مکه و چه پس از هجرت به مدینه نقش آن حضرت را نقشی ممتاز خواند و گفت: در جنگها نیز حضرت فاطمه فرماندهی و رهبری مسائل پشت جبهه و سامان دادن آن را برعهده داشت.
رئیس مؤسسه بینالمللی گفتگوی فرهنگها و تمدنها، اظهار داشت: ایشان در همه مراحل نقش ممتازی داشتند اما آنچه این زهرای بزرگ را رنجور کرد در گذشت پدر بزرگوارش بود که عمر و عشق او محسوب میشد.
وی رنج فاطمه زهرا (س) در فقدان پدر را رنجی بیمنتها و سنگین معرفی کرد که آن حضرت چندان نتوانست آن را تحمل کند و خیلی زود به پدر بزرگوارش ملحق شد.
رئیس بنیاد باران تصریح کرد: آن چه در احوال زهرا (س) میبینیم این است که آن حضرت بیش از آن چه در جهت عاطفی رنج ببیند یک درد معنوی داشت و مطابق آن چه از خطابههای آن حضرت به ما منتقل شده ایشان از آینده و انحرافاتی که در آن روزها چندان به چشم نمیآمد اما در آینده مصیبتهای بزرگی را ایجاد کرد نگران بود.
خاتمی افزود: فاطمه زهرا (س) نگران این بود که میراث پیامبر اسلام از بین برود و دین به عاملی برای سوار شدن بر گرده مردم از سوی دنیاخواهان تبدیل شود و این پیشبینی دیری نپایید که تحقق پیدا کرد.
وی با بیان اینکه عظمت اسلام طوری بود که در مقطعی از تاریخ تمدن اسلامی ایجاد شد به موانع پیشروی این تمدن که مانع رشد و بالندگی هر چه بیشتر آن شدند اشاره کرد و گفت: این موانع موجب شد که ما شاهد باشیم حتی وقتی که این تمدن به نقطه اوج خود رسید شروع به افول کرد.
رئیسجمهور پیشین کشورمان، در ادامه گفت: پیامبر فرموده بودند من هیچ مزد و پاداشی برای رسالت خود نمیخواهم مگر مودت اهل بیت و دوستی خاندانم؛ اما آیا این مزد پیامبر به آن حضرت داده شد. اگر زهرا (س) ناراضی از دنیا رفته که چنین بوده، حتماً امت اسلامی تخلف کرده است.
خاتمی در بخش دیگری از اظهاراتش به درد و رنج علی بن ابیطالب پس از وفات حضرت زهرا (س) پرداخت و با یادآوری اینکه آن حضرت که در مقابل هیچ مشکلی گله نمیکرد در مقابل فوت حضرت زهرا (س) گریست، یاد آور شد: آن حضرت بعد از فوت حضرت زهرا (س) بیتاب بود و با توجه به آن که حضرت علی (ع) تنها با خواندن نماز آرام میشد و از هر غم و تعلقی رهایی مییافت به اقامه نماز پرداخت تا بدین وسیله غم درگذشت آن بزرگوار را بتواند تحمل کند.
نظر شما