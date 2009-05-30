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۹ خرداد ۱۳۸۸، ۹:۲۰

چاوشی: غرب‌شناسی بدون فلسفه‌های قاره‌ای ممکن نیست

چاوشی: غرب‌شناسی بدون فلسفه‌های قاره‌ای ممکن نیست

محمد تقی چاوشی گفت: فلسفه‌های قاره‌ای متافیزیک غرب را بهتر از تحلیلی‌ها نشان می‌دهند. یعنی برای آشنایی با فلسفه غرب، ایده‌آلیسم آلمان به‌خصوص فلسفه کانت و در اوج ایده‌آلیسم، فلسفه هگل معرف کامل فرهنگ مدرنیته هستند.

محمد تقی چاوشی که با خبرنگار مهر گفتگو می‌کرد در پاسخ به این سؤال که در موقعیت کنونی ما به کدامیک از فلسفه‌های تحلیلی و یا قاره‌ای بیشتر نیاز داریم ؟ گفت: هر دو می‌توانند مفید باشند هم فلسفه‌های قاره‌ای و هم فلسفه‌های تحلیلی و هر دو می‌توانند فواید خودشان را داشته باشند.

وی افزود: اما فلاسفه تحلیلی از آنجایی‌که به دانش روز اروپا دلمشغولی بیشتری دارند و به تخصصی شدن علوم دامن می‌زنند و به نحوی فلسفه را به خدمت دانش در می آورند با وضع فعلی جامعه ما و فلسفه ما تطبیق کامل ندارند. این در حالی است که حجم گسترده‌ای از کتب راجع به فلسفه دین و فلسفه اخلاق و کلاً فلسفه‌های مضاف روانه بازار می‌شوند.

این استاد فلسفه تصریح کرد : متأسفانه گمان می‌رود که ما هم می‌توانیم فلسفه دین و فلسفه اخلاق داشته باشیم و این مباحث را در عالم و فلسفه خودمان وارد کنیم و این یکسره اشتباه است .

چاوشی در پاسخ به این سؤال که کدامیک از این شاخه‌ها (فلسفه تحلیلی و یا قاره‌ای ) در ایران بهتر و بیشتر معرفی شده است؟ گفت: ظاهراً فلسفه‌های تحلیلی موفق‌تر بوده‌اند به جهت اینکه منطقی‌تر و علمی‌تر و بهتر معرفی شده‌اند. فلسفه‌های قاره‌ای با توجه به اینکه گفته شده‌اند اینها سفسطه هستند، از میدان بدر شدند و یا با این اتهام که تاریخ مصرفشان تمام شده است روبرو شده‌اند. این در حالی است که فلسفه هیچگاه تاریخ مصرف ندارد و یا اینکه با تعابیر عرفانی مواجه شده‌اند. این سه بلیه فلسفه قاره‌ای را دقیقتر معرفی نکرده و یا از میدان بدر کرده است.

این محقق فلسفه در پاسخ به این سؤال که دلیل توجه خود شما به فلسفه‌های قاره ای چیست؟ آیا به فلسفه تحلیلی علاقه‌ای ندارید؟ گفت: در رابطه با پاسخ به سؤال اول، فلسفه‌های قاره‌ای، متافیزیک غرب را بهتر از تحلیلی‌ها نشان می‌دهند. یعنی برای آشنایی با فلسفه غرب، ایده‌آلیسم آلمان به‌خصوص فلسفه کانت و در اوج ایده‌آلیسم، فلسفه هگل معرف کامل فرهنگ مدرنیته هستند.

این پژوهشگر افزود: اما فلسفه‌های تحلیلی در واقع چهره واقعی متافیزیک را نشان نمی‌دهند و از متافیزیک فاصله گرفته می‌شوند. بعد از هگل و یا نیچه متافیزیک به معنای خاص خودش نداریم. اما با فلسفه‌های تحلیلی هم تا حدودی آشنایی دارم اما اینها شوقی را در بنده ایجاد نمی‌کنند.

کد مطلب 887376

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