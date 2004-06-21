يوسفيان : اروپا و آمريكا از حقوق بشر استفاده ابزاري مي كنند

وي در گفتگو با خبرنگار سياسي " مهر" افزود : اروپا و آمريكا پس از مدت كوتاهي از تبليغات و اتهامات عليه ايران در آژانس در خصوص پرونده هسته اي ايران اكنون با برنامه اي ديگر كه روند جديدي نيز نيست وارد عرصه تبليغاتي و اتهام انگيز عليه ايران شده اند .

يوسفيان گفت : كشورهاي غربي در تلاشند كه در مسئله حقوق بشر ، ايران را در تنگنا قرار دهند و از آن استفاده ابزاري كنند درواقع اروپا درصدد است تا با استفاده از اين بهانه هاي واهي ايران را در موقعيت امتياز دهي قرار دهد .



وي اروپا را يكي از ناقضين حقوق بشر خواند و گفت : نقش حقوق بشر در اروپا مشهود است. چگونه مي توان از حقوق بشر دم زد در حالي كه حقوق اقليت ها از جمله مسلمانان در كشورهاي اروپايي هر روز به بهانه اي نقض مي شود ، در فرانسه و آلمان و انگليس يك زن مسلمان بر اساس ارزشهاي ديني خود نمي تواند با حجاب در محل تحصيل و يا كار حضور يابد آيا اين در چارچوب حقوق بشر اروپايي مي گنجد . كشوري كه خود ناقض حقوق بشر است چگونه مي تواند اين مسئله را به كشورهاي ديگر گوشزد و يا تذكر نمايد.



وي افزود : اروپا بهتر است قبل ازانتشار بيانيه و يا در معرض اتهام قرار دادن كشورهاي ديگر، در عرصه حقوق بشر در داخل خود اتحاديه اروپايي سياست هايش را مورد تجيديد نظر قرار دهد .



وي افزود : از نظر كشورهاي غربي حقوق بشر حقوقي است كه پارلمان اروپا و يا سناي آمريكا آن را تصويب كند و در واقع حقوق بشرغربي كه در آن كاستي هاي فراواني وجود دارد مدنظرآنهاست و غير از اين را قبول ندارند.