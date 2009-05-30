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۹ خرداد ۱۳۸۸، ۹:۲۸

سهم مبادلات اقتصادی ایران و آستاراخان قانع کننده نیست

سهم مبادلات اقتصادی ایران و آستاراخان قانع کننده نیست

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس هیئت روسی و معاون استاندار آستاراخان، سهم مبادلات اقتصادی ایران و این استان را در سال 2008 حدود 180 میلیون دلار اعلام کرد و گفت: این مقدار قانع کننده نیست و باید افزایش یابد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، کنستانتین آلکسیویچ مارکلوف در جریان سفر به گلستان و بازدید از مراکز صنعتی و تجاری استان افزود: برای گسترش این مناسبات شرکتهای ایرانی باید حضور فعالتری در بازار روسیه و این استان داشته باشند.

وی اظهار داشت: ما از طرف دولت آمادگی کامل داریم و از شرکتهای ایرانی حمایت می کنیم تا در بازارهای ما فعالتر شوند و دولت روسیه نیز معتقد به گسترش روابط ایران و رسیه است.

وی خاطرنشان کرد: این دو کشور، کشورهای اصلی کریدور شمال و جنوب هستند و روسیه به تجارت با ایران علاقمند بوده و آستاراخان نیز به عنوان پایه و اساس این روابط به شمار می آید.

معاون استاندار آستاراخان روسیه بیان داشت: برای توسعه مناسبات بخشهای مختلف بین این استان و ایران هماهنگی کامل وجود دارد و انعقاد قراردادهای مختلف با استانهای شمالی ایران نشان از عزم جدید دو طرف برای توسعه مناسبات است.

مارکلوف بیان داشت: استانهای شمالی ایران به ویژه گلستان زیرساختها و جاذبه های مناسبی برای توسعه روابط دارند و باید روابط با این مراکز گسترش یابد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، هیئت آستاراخان روز گذشته برای انعقاد قرارداد با استانهای شمالی وارد گلستان شد.

کد مطلب 887392

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