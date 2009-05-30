به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به مدینه منوره، برخی از داروهای گیاهی به ویژه داروهای محلی برای مامورین عربستانی شناخته شده نیست و ممکن است زائران ایرانی متهم به حمل مواد مخدر شوند.



روند اثبات مواد مخدر نبودن این داروها بسیار طولانی است و ممکن است زائران ایرانی تا اثبات بی گناهی مدتها در زندان بازداشت شوند بنابراین بر اساس اعلام بعثه مقام معظم رهبری در مدینه بهتر است زائران از این دسته داروها به همراه نداشته باشند.