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۹ خرداد ۱۳۸۸، ۹:۰۱

گزارش خبرنگار اعزامی مهر- 18

مراسم دعای کمیل و ندبه با حضور زائران ایرانی در مدینه منوره برگزار شد

مراسم دعای کمیل و ندبه با حضور زائران ایرانی در مدینه منوره برگزار شد

مراسم دعای ندبه و کمیل با حضور زائران حریم نبوی در سالن اجتماعات بعثه مقام معظم رهبری در مدینه منوره برگزار شد.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به مدینه منوره، مراسم دعای کمیل با حضور پرشور زائران ایرانی در سالن اجتماعات بعثه مقام معظم رهبری در مدینه منوره برگزار شد.

حجت الاسلام مهدوی نیا در این جلسه با ذکر فضائل اهل بیت (س) خواستار توجه زائران به حضور در مدینه و استفاده بهتر از این فرصت مناسب برای آشنایی بیتشر با ائمه معصومین (ع) و حضرت زهرا (س) شد.

مراسم دعای کمیل و ندبه زائران ایرانی حاضر در مدینه منوره علاوه بر سالن اجتماعات بعثه مقام معظم رهبری در هتلهای محل استقرار زائران ایرانی نیز برگزار شد.
کد مطلب 887439

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