چابکسواران برتر هفته دهم کورس بهاره گنبد کاووس معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، این دوره از مسابقات با شرکت 66 راس اسب ورزشی در شش دور برگزار شد و در مجموع 176 میلیون و 400 هزار ریال بین مالکان و چابکسواران اسبهای برتر این مسابقات به عنوان جایزه توزیع شد.

رئیس مجموعه سوارکاری گنبد در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: محمد خجملی و تویلی قربانی به عنوان بهترین چابکسوار و مربی برتر این مسابقات معرفی شدند.

حکیم ایگدری افزود: همچنین عنایت الله قللز عطا، عبدالرحیم آرمیده و مجید صالح پور در کورس اول با اسبهای تروی، اورجینال و گلاریوس اول تا سوم شدند.

وی اظهار داشت: در دور دوم نیز محمد خجملی، عبدالرحیم آرمیده و موسی آرگاکلی با اسبهای ورزشی اورمینا، فاملینگ و امرسای و در کورس سوم نیز محمد خجملی با لیدی اسکای، موسی آرگاکلی با تک توم و عبدالعزیز اونق با آشیل نفرات اول تا سوم شدند.

به گفته ایگدری، محمود قللر عطا با اسب آهو، یاسر جرجانی با قهرمان دو و عنایت الله قللر عطا با اسب ماهگون در کورس چهارم و محمد خجملی با مجیک میلکام، ستار مهرانی با ام باجادا و عبدالرحیم آرمیده با اسب پرشین گلد در کورس پنجم عنوانهای برتر را کسب کردند.

رئیس مجموعه سوارکاری گنبد کاووس بیان داشت: عبدالرحیم آرمیده با پیکلوبیب، ستار مهرانی با مشکین و عبدالله قللر عطا با کاتاماران به عنوان چابکسواران برتر دور ششم معرفی شدند.

وی عنوان کرد: کورسهای اول تا چهارم به مسافت هزار متر و کورس پنجم و ششم در مسافت هزار و 600 مترطول برگزار شد.

وی یادآور شد: کورس پنجم این مسابقات کورس ویژه اسبهای واردانی بود که در آن بهترین اسبهای خارجی و وارداتی رقابت کردند.