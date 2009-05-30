300 هزار هکتار اراضی گلستان زیر کشت برنج خشکه کاری می رود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محمدرضا عباسی شامگاه جمعه در جمع خبرنگاران در گرگان افزود: استفاده از این روش موجب کاهش حدود 40 درصدی مصرف آب می شود و زمینه را برای برداشت مکانیزه محصول برنج فراهم می کند.

وی اظهار داشت: همچینی کشت برنج به صورت خشکه کاری موجب صرفه جویی هفت تا هشت میلیون ریالی در هزینه های تولید محصول برنج در هر هکتار می شود و برای کشاورزان مقرون به صرفه است.

وی خاطرنشان کرد: در این روش به جای گل کردن زمین قبل از کاشت شالی، بذر به صورت مستقیم مانند سایر محصولات در زمین کاشت و سپس در دوره های متناوب آبیاری می شود.

عباسی بیان داشت: ترویج این روش موجب کاشه آفات و بیماری ها می شود و دولت نیز برای حمایت از کشاورزان علاوه بر کودهای ریز حدود 500 هزار ریال کمک بلاعوض می کند.

مدیر زراعت و باغبانی جهاد کشاورزی گلستان از تخصیص هفت میلیارد ریال تسهیلات برای تامین هزینه های تولید برنج در استان خبر داد و گفت: این اعتبار به صورت تسهیلات بانکی با سود 12 درصد و بازپرداخت یکساله به شالیکاران پرداخت می شود.

وی اظهار داشت: سال زراعی گذشته در سطحی حدود 53 هزار و 500 هکتار اراضی منطقه برنج کشت شده است و پیش بینی می شود امسال در بیش از 50 هزار هکتار از اراضی گلستان برنج کشت شود.

به گفته عباسی، سالانه چهار هزار تن برنج در استان به دلیل استفاده از شیوه های سنتی از رده خارج و به ضایعات تبدیل می شود و کشاورزان با استفاده از روشهای سنتی باعث می شوند 40 میلیارد ریال ضربه اقتصادی به استان وارد شود.

مدیر زراعت و باغبانی سازمان جهاد کشاورزی گلستان بیان داشت: کشاورزان استان به طور متوسط در هر هکتار حدود 100 کیلوگرم بیشتر از میزان مورد توصیه کارشناسان کشاورزی بذر استفاده می کنند.

عملیات کاشت، داشت و برداشت برنج در استان گلستان از اردیبهشت ماه هرسال آغاز و تا مهرماه ادامه دارد.