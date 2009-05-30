سهام عدالت منجر به توانمندسازی اقشار کم درآمد نشده است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سعید شیرکوند شامگاه جمعه در جمع اصلاح طلبان در گرگان افزود: برگه های سهام عدالت فاقد هویت بوده و منجر به درآمدزایی پایدار نمی شود و در این طرح مردم صاحب درآمد معین نشده اند.

وی اظهار داشت: فرایند اجرای سهام عدالت باید اصلاح شود و سود سهام عدالت به گونه ای لحاظ شود تا هدفهای چندگانه این طرح محقق شود و دهکهای پائین جامعه احساس کنند که در این مملکت سرمایه ای دارند.

وی خاطرنشان کرد: متاسفانه دولت نهم بسیاری از ایده های خوب را به صورت بد اجرا و عملی کرد و نتوانست به شیوه مناسب اقشار کم درآمد را در ثروت ملی شریک کند.

به گفته شیرکوند، طرح توزیع سهام عدالت از جمله طرحهای دولت خاتمی بود که اقدامات اولیه و مقدماتی آن در زمان دولت گذشته اجرا و آغاز شده بود.

معاون وزیراقتصاد دولت اصلاحات بیان داشت: این بحث که چگونه می توانیم اقشار کم درآمد را در ثروت ملی شریک کنیم، قبل از دولت نهم مطرح بود و قرار بود سهام بسیاری از کارخانجات و شرکتهای ملی به مردم واگذار شود.

وی یادآور شد: متاسفانه اجرای بد و نامطلوب این طرح در دولت کنونی موجب شد تا توزیع سهام عدالت منجر به توانمندسازی نشود و باید در اجرای این طرح بازنگری صورت گیرد.