بخش عباس آباد ساری شهرستان شد

جواد قناعت در گفتگو با خبرنگار مهر در ساری افزود: با ارتقا فرمانداری تنکابن به فرمانداری ویژه در غرب مازندران شاهد فعالیتهای عمرانی بیشتر و رضایتمندی مردم باشیم.

وی همچنین از ارتقا بخش عباس آباد از توابع شهرستان تنکابن به شهرستان مستقل خبر داد و گفت: این اقدام به طور یقین رضایت مردم منطقه را جلب خواهد کرد.

وی افزود: بخش گردشگری عباس آباد تنکابن بیش از 50 هزار نفر جمعیت دارد که با پیوستن بخشهای دیگر به شهرستان ارتقا یافت.

با احتساب عباس آباد به عنوان فرمانداری جدید، تعداد فرمانداری های مازندران به 18 فرمانداری افزوده شد.