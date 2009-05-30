  1. استانها
  2. مازندران
۹ خرداد ۱۳۸۸، ۹:۳۱

بخش عباس آباد ساری شهرستان شد

ساری - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی امنیتی استانداری مازندران گفت: با درخواست مردم، پیگیری های مسئولان، نظر مساعد استاندار و با تصویب هیئت دولت از این پس فرمانداری تنکابن به عنوان فرمانداری ویژه اداره و بخش عباس آباد شهرستان می شود.

جواد قناعت در گفتگو با خبرنگار مهر در ساری افزود: با ارتقا فرمانداری تنکابن به فرمانداری ویژه در غرب مازندران شاهد فعالیتهای عمرانی بیشتر و رضایتمندی مردم باشیم.

وی همچنین از ارتقا بخش عباس آباد از توابع شهرستان تنکابن به شهرستان مستقل خبر داد و گفت: این اقدام به طور یقین رضایت مردم منطقه را جلب خواهد کرد.

وی افزود: بخش گردشگری عباس آباد تنکابن بیش از 50 هزار نفر جمعیت دارد که با پیوستن بخشهای دیگر به شهرستان ارتقا یافت.

با احتساب عباس آباد به عنوان فرمانداری جدید، تعداد فرمانداری های مازندران به 18 فرمانداری افزوده شد.

کد مطلب 887453

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار