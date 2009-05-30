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۹ خرداد ۱۳۸۸، ۱۱:۱۱

انتصاب رئیس ستاد مردمی اصولگرایان حامی موسوی در مازندران

ساری - خبرگزاری مهر: حمیدرضا آزادی به عنوان رئیس ستاد مردمی اصولگرایان حامی میرحسین موسوی در مازندران منصوب شد.

به گزارش مهر، طی حکمی از سوی رئیس ستاد مردمی اصولگرایان حامی میرحسین موسوی، حمیدرضا آزادی به عنوان رئیس ستاد مردمی اصولگرایان حامی مهندس میرحسین موسوی در مازندران منصوب شد.

در قسمت هایی از این حکم خطاب به حمیدرضا آزادی آمده است: امید است با استعانت از خداوند متعال و نصب العین قرار دادن ارزشهای انقلاب اسلامی و اصولگرایی، جذب و به کارگیری حداکثر توان و تلاش در جهت حضور حداکثری مردم عزیز تلاش نمایید.

در اهتمام به منظور جذب کمک⁭های مردمی، همکاری و تعاون کلیه نیروهای دلسوز و اصولگرا در جهت موفقیت نامزد مورد نظر و عمل به فرامین مقام معظم رهبری و تداوم راه معمار انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) برای حضور درانتخابات موفق و موید باشید.

کد مطلب 887455

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