آمدن میرحسین می تواند کارگران را به آینده امیدوار کند

نصرالله دریابیگی در گفتگو با خبرنگار مهر در ساری با اشاره به حضور کارگران در انتخابات ریاست جمهوری گفت: اگر حضور کارگران ایران در عرصه های تصمیم گیری همچنان ضعیف باقی‌ بماند، وضعیت معاش کارگران نیز ضعیف باقی خواهد ماند.

وی خاطرنشان کرد: کارگران باید خود به فکر آینده خود باشند و در غیر این صورت ممکن است در آینده با مشکلات و خطراتی مواجه شوند.

دریابیگی افزود: حضور در انتخابات ریاست جمهوری و انتخاب شخصی که بتواند علاوه بر اداره کشور از عهده مطالبات صنفی و سهم خواهی کارگران برآید، بسیار حائز اهمیت است.

رئیس کمیته کارگری ستاد میرحسین موسوی در مازندران از کارگران خواست تا به سهم‌خواهی عادلانه خود را برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو آماده کنند.

عضو اسبق شورای عالی کار کشور ادامه داد: امروز به وضعیت معیشتی کارگران توجهی نمی‌شود و با قطع بن کارگری به عنوان میراث دولت جنگ و در کنار آن وضعیت معاش کارگران نیز روز به روز ضعیفتر شده است.

وی با بیان اینکه سرانجام با راهنمایی‌های امام (ره)قانون فعلی کار در سال 69 به عنوان یادگار ایشان و تنها هدیه انقلاب اسلامی تصویب شد، گفت: جای تاسف دارد که امروز از کنار این میراث ارزشمند به جای مانده برای کارگران اینطور ساده و بی حساب گذر می کنیم.

دریابیگی تصریح کرد: علاوه بر این، به دلیل همین دور افتادن کارگران از مراکز تصمیم گیری، امروز شاهد مورد هجمه قرار گرفتن قانون کار هستنیم، قانونی که به منظور حفظ منافع کارگران و تولید ملی با فتوای تاریخی امام در سال 68 تصویب شد.

وی یادآور شد: تعداد کرسی هایی که در پارلمان در اختیار کارگران است به هیچ وجه شایسته بزرگترین تشکل صنفی و سیاسی کشور نیست.

رئیس کمیته کارگری ستاد میر حسین موسوی در مازندران بابیان اینکه باید کارگران به عضویت در تشکلهای صنفی و انجام کارهای تشکیلاتی ترغیب کرد گفت: این حرکتی باارزش است که درنهایت به پیشرفت کشور و نظام منجر خواهد شد.