خسارت خشکسالی به بخش کشاورزی بیش از 12 هزار میلیارد تومان بود

عباس رجایی در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج افزود: این در حالی است که مجموع مبالغی که توانستیم برای کاهش اثرات خشکسالی ذخیره کنیم حدود دو میلیارد و صد میلیون تومان بود و طبیعی است که با وجود این میزان بودجه حجم همه خسارات را نمی شد تامین کرد و بر این اساس به اهداف مورد نظر نرسیدیم.

وی بیان کرد: در مجموع سعی کردیم ارقام را به گونه ای طراحی کنیم که عمده آن برای اصلاح ساختار تولید در کشور باشد به عنوان مثال سهمی را برای آبیاری تحت فشار، سهمی را برای تامین علوفه و نهاده های مورد نیاز بخش کشاورزی و دام و طیور، بخشی برای امهال یکساله وام ها و تسهیلات بانکی و سهمی برای بیمه محصولات در نظر گرفته شد.

رجایی افزود: رقمی نیز برای خسارت مستقیم گذاشته شد که در استانهای مختلف متفاوت عمل کردند. در برخی استانها این بودجه به کارهای زیربنایی اختصاص یافت و در برخی دیگر به طور مستقیم به کشاورزان داده شد.

وی در خصوص واردات بی رویه میوه در کشور نیز گفت: طبق برنامه پنج ساله چهارم بایستی کلیه موانع غیر تعرفه ای برداشته شود و تنها با موانع تعرفه ای کار شود.

رجایی اضافه کرد: در مجموعه تصمیم گیری کشور هم تعرفه ها را در بخش کشاورزی پایین آوردند و اجازه دادند واردات انجام شود که ما به این روش در واردات انتقاد داشتیم.

وی اظهار داشت: واردات محصولات کشاورزی به کشور باید به گونه ای باشد که به تولیدات داخلی لطمه وارد نشود اما در مورد واردات محصولات کشاورزی به این امر توجه نشد.

رجایی عنوان کرد: در بند 40 ماده واحده بودجه یک مصوبه داشتیم که تعرفه واردات کالاهای نهایی بخش کشاورزی مطابق خودرو قرار بگیرد، یعنی چیزی حدود 90 درصد و ما امیدواریم که با تایید این مسئله مشکلات حل شود.