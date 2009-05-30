تناقض در آمارهای ارائه شده باعث عقب ماندن کشور می شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، محسن صفایی فراهانی شامگاه جمعه با حضور در جمع صنعتگران حامی موسوی در کرمانشاه اظهار داشت: در شرایطی که وزیر بازرگانی از واردات نه میلیون تنی گندم خبر می دهد ، وزیر کشاورزی این رقم را دو میلیون تن اعلام می کند.

صفایی با بیان این مطلب که حساب ذخیره ارزی در سال گذشته 23 میلیارد دلار اعلام شد و این رقم باید امسال به 50 میلیارد دلار می رسید، گفت: دولت باید به صورت شفاف اعلام کند وضعیت ذخیره ارزی چگونه است، چرا که اگر در این صندوق پولی وجود ندارد باید به شکل شفاف به مردم گفته شود ولی اگر پولی هست چرا فکری به حال صنعتگرانی که با مشکلات متعدد مواجه هستند، نمی کند.

وی سهام عدالت را برنامه ای غیرقابل قبول دانست و تصریح کرد: سهام عدالت دولت نهم عامل بی عدالتی است و ملت فهیم ایران این گونه برنامه ها را قبول ندارند.

معاون دبیرکل حزب مشارکت با انتقاد از آمارهای غیر واقعی دولت اظهار داشت: اگر برنامه ها طبق گفته های مسئولان پیش می رفت ما امروز وضعیت بهتری از کره جنوبی داشتیم.

صفایی فراهانی همچنین ضمن اشاره به وضعیت کشوربه لحاظ تولیدات برق ، گاز و... ارائه آمارهای غلط در این خصوص را نگران کننده دانست و اظهار امیدواری کرد: با روی کار آمدن دولت موسوی بساط آمار سازی درکشور برچیده شود.