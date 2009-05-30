توزیع متوازن ثروت برنامه اصلی احمدی نژاد/ باید تنش زدایی را مقابل تنش زایی قرار دهیم

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، عباس راشاد شامگاه جمعه در جلسه مناظره خود با نمایندگان سه کاندیدای دیگر انتخابات ریاست جمهوری در محل دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان افزود: دکتر احمدی نژاد در سیاست خارجی یک شخصیت منفعل نیست و برای غرب و آمریکا برنامه دارد و هم او بود که برنامه هسته ای را به سرانجام رساند و دفاع احمدی نژاد از جنگ 33 روزه لبنان و دولت قانونی اسماعیل هنیه در منطقه خاورمیانه بی نظیر بود.

وی یادآور شد: در سیاست خارجی غرب یک ویژگی غالب را در ایران داشت و هیچ وقت جمهوری اسلامی را قبول نداشت اما احمدی نژاد معتقد است که ملت ایران با دارا بودن تمدن چندین هزار ساله، باید به قلّه های رفیع علم و فرهنگ برسد و در این مسیر به سخن هیچ کسی اعتنا نکند.

راشاد رویکرد دولت احمدی نژاد را در سیاست خارجی رویکرد تغییر دانست و افزود: بر اساس گفته های بنیانگذار انقلاب اسلامی، کشور باید بر اساس فرامین پیامبر(ص) و دیدگاه های اهل بیت اداره می شد ولی با توجه به 16 سال گذشته و دوره های ریاست جمهوری آقایان هاشمی و خاتمی متوجه شدیم که انحرافاتی در تئوری های ارائه شده توسط امام خمینی (ره) در اداره کشور ایجاد شده و به همین دلیل از احمدی نژاد حمایت می کنیم.

رئیس ستاد انتخاباتی احمدی نژاد در استان زنجان تصریح کرد: نمی توان افکار ناب اسلامی را با تفکرات موجود در غرب ترکیب و از آن معجونی درست کرد و دکتر احمدی نژاد و یارانش به این گونه معجون ها اعتقادی ندارند.

راشاد افزود: به جامعه مدنی که بر پایه مردم عرضه شود، معترض هستیم و به جامعه ای معتقدیم که به تفکرات پیامبر(ص) و ائمه معصومین توجه شود و ما جامعه ای را قبول داریم که اسلام فرهنگ برتر و شیعه امت برتر آن باشد.

وی در ادامه با اشاره به عملکرد دولت محمود احمدی نژاد در حوزه اقتصاد، توزیع متوازن ثروت را برنامه اصلی احمدی نژاد در حوزه اقتصاد عنوان کرد و افزود: اگر به نقشه توزیع ثروت در 16 سال گذشته برگردیم، نوعی بی عدالتی در این حوزه را شاهد هستیم.

راشاد افزود: با این وجود به دلیل آنکه دکتر احمدی نژاد به توسعه متوازن و توزیع ثروت بر اساس اصل عدالت معتقد است از وی حمایت می کنیم.

وی گفت: در حوزه فرهنگ به گفتمان اسلام و انقلاب و رهبری اعتقاد داریم و می گوییم که این گفتمان باید در کشور جاری و ساری باشد. راشاد سفرهای استانی احمدی نژاد را بی بدیل دانست.

نقدهای جدی به دولت نهم در گفتار و کردار داریم

منصور عزتی رئیس ستاد انتخاباتی محسن رضایی در استان زنجان دومین فردی بود که در جلسه مناظره سخن گفت و تصریح کرد: ما با دولت نهم یک وجه مشترک داریم و آن پندار مشترک است اما نقدهای جدی به دولت نهم در گفتار و کردار داریم.

وی ادامه داد: انتخابات دوره نهم در شرایطی اتفاق افتاد که احمدی نژاد شعارهای خود را نزدیک به مطالبات مردم و انقلاب انتخاب کرد و تحول سیاسی شگرفی در کشور اتفاق افتاد و آن انتقال مدیریت کلان کشور از نسل اول مدیران به نسل دوم مدیران انقلاب بود.

عزتی گفت: اولا نگاه دولت و حاکمیت به مردم است و متاسفانه اخلاق در این حوزه ذوب شده و حریم خصوصی معنا ندارد و شخصیت ها ترور فرهنگی می شوند، بزرگان تحقیر می شوند و در این حوزه بازگشت به اخلاق و تغییر نگاه نسبت به مردم را خواستاریم.

رئیس ستاد انتخاباتی محسن رضایی در استان، اولین برنامه این نامزد ریاست جمهوری را تغییر جدی رفتار دولت نسبت به مردم دانست و یادآور شد: باید نگاه مطلقه از بالا به پایین محکوم شده و حرف و سخنان نخبگان را شنید و به آنها توجّه کرد.

عزتی گفت: افراط و تفریط هایی که از دو سوی اصلاح طلبان و اصولگرایان صورت می گیرد باعث می شود تا معتقد به جریان سومی در کشور باشیم تا ما را در مسیر درست قرار دهد.

رئیس ستاد انتخاباتی محسن رضایی در استان زنجان مسیر فعلی اقتصادی را موجب سقوط اقتصادی کشور دانست و افزود: اگر مردم به عرصه اقتصادی وارد نشوند، هیچ تغییری در اقتصاد کشور ایجاد نمی شود.

سردارعزتی گفت: به هر نقطه از اقتصاد کشور که مراجعه می کنید یک ردپای بزرگ از دولت در آن نقطه دیده می شود و در خصوصی سازی بحث این نیست که کارخانه ها را به فروش برسانیم بلکه صحبت اصلی این است که انحصار دولتی شکسته شود.

وی همچنین در خصوص سفرهای استانی دولت نهم افزود: در این سفرها ریالی خارج از مصوبه قانونی برای یک استان مصوبه صادر نمی شود امّا تبلیغلات آن بیشتر است البته رضایی ادامه دهنده کارهای خوب دولتهای گذشته است.

40 دلیل برای نه به احمدی نژاد و 22 دلیل برای رای به کروبی دارم

حجت الاسلام رحمت الله بیگدلی عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی و یکی از اعضای ستاد مهدی کروبی در زنجان سومین فرد شرکت کننده در مناظره بود بابیان اینکه 40 دلیل برای رای ندادن به احمدی نژاد و 22 دلیل برای رای به کروبی دارم، افزود: برای اداره کشور به سه عامل نیاز داریم، دولت توانمند، شجاع و سالم؛ تیم قدرتمند، کارشناس و صاحب سبک و برنامه مدون که مطابق با نیازهای جامعه باشد که هر 3 عامل در جامعه ما مخدوش است.

بیگدلی با بیان اینکه در چهار سال اخیر یک نگاه عوامانه به اداره کشور شده است، افزود: کروبی با شعار تغییر وارد عرصه شده و از نظر ما مدیریت کشور در این 4 سال به شدت آسیب دیده و یک نگاه مطلق، طاقت درک مسائل علمی و مدیریت روز را ندارد و نمی تواند تفکر سیستمی را بپذیرد.

وی ادامه داد: برای اداره کشور نیاز به ثبات در مدیریت داریم و این امر در دولت نهم با تغییر 11 وزیر و 3 رئیس بانک مرکزی در طول 4 سال اصلا وجود نداشت و برخی فکر می کنند که به تنهایی می توانند همه مشکلات کشور را حل کنند.

حجت الاسلام بیگدلی، سیاست خارجی دولت نهم را آشفته دانست و افزود: در طول 8 سال جنگ تحمیلی با اینکه تمام جهان علیه ایران متحد شده بود امّا بیش از 4 قطعنامه علیه ما صادر نشد ولی تصویب 4 قطعنامه در طول 4 سال فعالیت دولت نهم از معجزات دولت است.

وی گفت: پیشنهاد گفتگوی تمدن ها که از طرف اصلاح طلبان و خاتمی ارائه شده بود به گونه ای بود که در سازمان ملل متحد حتی اسرائیل جرأت مخالفت با آن را نداشت و تمام کشورها بالاتفاق آنرا قبول کردند.

حجت الاسلام بیگدلی گفت: درآمد 100 ساله اخیر نفت کشور 1000 میلیارد دلار است که 269 میلیارد دلار آن متعلق به دولت نهم است ولی در 4 سال اخیر دیوان محاسبات اصولگرا اعلام کرد که 1 میلیارد و 300 میلیون دلار از درآمد نفت گم شده است. وی گفت: اگر شرکت نفت به یک شرکت سهامی عام تبدیل شده و سهام نفت بین مردم ایران تقسیم شود، آنگاه این مسئله حلال مشکلات اقتصادی ایران می شود.

حجت الاسلام بیگدلی با بیان اینکه کروبی برای اداره کشور برنامه دارد، افزود: همین توزیع پول بین مردم را آقای احمدی نژاد از آقای کروبی الهام گرفته و طبق سخنانی که اخیرا در تلویزیون پخش شده، نمایندگان دولت به صراحت می گویند که این طرح متعلق به آقای کروبی است.

اقتدار ملی مغایر با پلیسی و امنیتی کردن جامعه است

چهارمین سخنران این جلسه بیوک ملایی یکی از اعضای شورای سیاستگذاری ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی در استان زنجان بود. وی گفت: گسست نسل ها، بحران هویت، فاصله طبقاتی، تبعیض های ناروا در حوزه آموزش، حقوق اقلیت های قومی، دینی، زبانی و خرده فرهنگ ها و مناطق، تهدیدهای خارجی و بالاتر از همه عدم موازنه منطقی بین مبانی توسعه پایدار و ارکان امنیت و اقتدار ملی، کشور را با چالش ها و بحرانهای متعددی روبرو کرده است.

ملایی اقتدار ملی را مغایر با پلیسی و امنیتی کردن جامعه دانست و افزود: وضعیتی که هم اکنون دچار آن هستیم را مخالف اقتدار ملی می دانم. وی ادامه داد: در دوران نخست وزیری آقای موسوی یک پیرزن 80 ساله نیز خود را به اندازه نخست وزیر در جنگ شریک و مسئول می دانست و امروزه همه، جز اقلیتی در راس کار، نامحرم شده اند. به گفته ملایی ما بالاترین استعداد را در دشمن تراشی داریم و باید تنش زدایی را در مقابل تنش زایی قرار دهیم.

عضو شورای سیاستگذاری ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی در استان زنجان گفت: موسوی توجه به اقلیتها را در سرفصل کاری خود دارد و باید با تاسیس مرکز و بنیادی در حوزه آموزش، تحقیق و پژوهش پیرامون فرهنگ های بومی به صورت بنیادی کار شود.

ملایی افزود: نباید دیگران به منافع ملی ما طمع نامشروع داشته باشند و ما باید زمانی با آمریکا رابطه برقرار کنیم که بتوانیم از نظر سیاسی و اقتصادی محتاج به بیگانه نباشیم و با قدرت چانه زنی مان وارد عرصه مذاکره شویم.

عضو شورای سیاستگذاری ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی در استان بیان کرد: کسانی که با استناد به سخن امام (ره) آمریکا را شیطان بزرگ می دانند و اصلاح طلبان را به نرمش در برابر آمریکا متهم می کنند به این جمله امام نیز توجه کنند که فرمود "آمریکا از شوروی بدتر، شوروی از آمریکا بدتر، انگلیس از هر دوی آنها بدتر است".