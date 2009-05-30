منتظر تدابیر امنیتی و ریشه کن کردن عاملین جنایت زاهدان خواهیم ماند

به گزارش خبرگزاری مهر، در این بیانیه که نسخه ای از آن برای مهر ارسال شده، آمده است: بار دیگر اصحاب شیطان ناجوانمردانه یاران خدا را در مسجد خدا، چونان مولایشان امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام به شهادت رساندند.

درادامه این بیانیه خاطرنشان شده است: پیش ازاین نیز مسجد علی‌بن ابیطالب(ع) زاهدان، توسط خفاشان شب پرست مجروح شده بود و قبل از این دو، امام جماعت این مسجد که بیست سال محراب از تماشای او به وجد می‌آمد شربت شهادت نوشید.

در بیانیه مجمع طلاب و روحانیون استان سیستان و بلوچستان همچنین آمده است: مجمع طلاب و روحانیون استان این ضایعۀ تأسف بار را با نهایت تأثر و تألم، به محضر مبارک حضرت ولی عصر ارواحنا فداه، مقام معظم رهبری، مراجع عظام تقلید، مردم شهید پرور ایران و این استان و به ویژه خانواده‌های شهدا و مجروحین تسلیت عرض می‌کند.

در بخش دیگری از بیانیه تصریح شده است: چندی قبل از توهم بودن ناامنی در استان سیستان و بلوچستان سخن گفته شد، اما متأسفانه این فاجعۀ تروریستی از توهم بودن خود این ادعا خبر داد.

در ادامه این بیانیه تأکید شده است: مجمع طلاب و روحانیون استان سیستان و بلوچستان از مسؤولین امر مصرانه و مجدانه تقاضا دارد که هرچه سریع‌تر ضربۀ دقیق و قاطع عدالت را چونان رعد بر سر تروریست‌های نانجیبی بکوبند که اینگونه توطئه‌ها و ترورهای شیطانی از مغز پلید آنان تراوش می‌کند، تا هم خداوند تبارک و تعالی از آنان راضی شود و هم خلق خداوند که به واقع خانوادۀ اویند، دعای خیر خویش را بدرقۀ راه آنان کنند.

در بخش پایانی این بیانیه تصریح شده است: مجمع طلاب و روحانیون استان سیستان و بلوچستان به همراه مردم مظلوم این استان منتظر تدابیر امنیتی و مجازات و ریشه کن کردن عاملین و مسببین این جنایت هولناک خواهند ماند تا ببیند مسئولان امر چگونه طعم شیرین امنیت را که دعای اول حضرت ابراهیم نبی علیه‌السلام بود، مهمان دل و روان آزرده و زخم خوردۀ مردم انقلابی این استان می‌کنند.