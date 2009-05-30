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۹ خرداد ۱۳۸۸، ۱۵:۱۰

بیانیه مجمع طلاب و روحانیون/

منتظر تدابیر امنیتی و ریشه کن کردن عاملین جنایت زاهدان خواهیم ماند

منتظر تدابیر امنیتی و ریشه کن کردن عاملین جنایت زاهدان خواهیم ماند

زاهدان - خبرگزاری مهر: مجمع طلاب و روحانیون استان سیستان و بلوچستان در پی شهادت جمعی از نمازگزاران مظلوم در جنایت تروریستی انفجار در مسجد علی ابن ابیطالب(ع) زاهدان بیانیه ای صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این بیانیه که نسخه ای از آن برای مهر ارسال شده، آمده است: بار دیگر اصحاب شیطان ناجوانمردانه یاران خدا را در مسجد خدا، چونان مولایشان امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام به شهادت رساندند.

درادامه این بیانیه خاطرنشان شده است: پیش ازاین نیز مسجد علی‌بن ابیطالب(ع) زاهدان، توسط خفاشان شب پرست مجروح شده بود و قبل از این دو، امام جماعت این مسجد که بیست سال محراب از تماشای او به وجد می‌آمد شربت شهادت نوشید.

در بیانیه مجمع طلاب و روحانیون استان سیستان و بلوچستان همچنین آمده است: مجمع طلاب و روحانیون استان این ضایعۀ تأسف بار را با نهایت تأثر و تألم، به محضر مبارک حضرت ولی عصر ارواحنا فداه، مقام معظم رهبری، مراجع عظام تقلید، مردم شهید پرور ایران و این استان و به ویژه خانواده‌های شهدا و مجروحین تسلیت عرض می‌کند.

در بخش دیگری از بیانیه تصریح شده است: چندی قبل از توهم بودن ناامنی در استان سیستان و بلوچستان سخن گفته شد، اما متأسفانه این فاجعۀ تروریستی از توهم بودن خود این ادعا خبر داد.

در ادامه این بیانیه تأکید شده است: مجمع طلاب و روحانیون استان سیستان و بلوچستان از مسؤولین امر مصرانه و مجدانه تقاضا دارد که هرچه سریع‌تر ضربۀ دقیق و قاطع عدالت را چونان رعد بر سر تروریست‌های نانجیبی بکوبند که اینگونه توطئه‌ها و ترورهای شیطانی از مغز پلید آنان تراوش می‌کند، تا هم خداوند تبارک و تعالی از آنان راضی شود و هم خلق خداوند که به واقع خانوادۀ اویند، دعای خیر خویش را بدرقۀ راه آنان کنند.

در بخش پایانی این بیانیه تصریح شده است: مجمع طلاب و روحانیون استان سیستان و بلوچستان به همراه مردم مظلوم این استان منتظر تدابیر امنیتی و مجازات و ریشه کن کردن عاملین و مسببین این جنایت هولناک خواهند ماند تا ببیند مسئولان امر چگونه طعم شیرین امنیت را که دعای اول حضرت ابراهیم نبی علیه‌السلام بود، مهمان دل و روان آزرده و زخم خوردۀ مردم انقلابی این استان می‌کنند.

کد مطلب 887468

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