عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

- اجلاس سالانه هیئت اجرایی برنامه عمران ملل متحد و صندوق جمعیت ملل متحد به ریاست سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل در نیویورک آغاز بکار کرد.
-آمریکا حملات تروریستی در ایران را محکوم کرد.
- بان کی مون دبیر کل سازمان ملل به خانواده قربانیان حمله تروریستی زاهدان تسلیت گفت
- در واکنش به پیشنهاد مهاجرت فلسطینیان به اردن در کنیست رژیم اسرائیل، گروهی از نمایندگان پارلمان اردن خواستار قطع رابطه با رژیم صهیوینستی شدند
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- دالایی لاما رهبر بودائیان تبت سفر اروپایی خود را با دانمارک آغاز می کند
- "ژنرال ولادیمیر اولیانف" یکی از مقامات روسیه در مسکو نسبت به هرگونه دخالت قدرت های بیگانه در دریای خزر هشدار داد.
-مهاتیر محمد نخست وزیر پیشین مالزی اظهار امیدواری کرد، اوباما به دنبال اصلاح سیاست های آمریکا و عادت های بد سیاستمداران آمریکایی باشد.
- ولید جنبلاط رهبر حزب سوسیالیست ترقی خواه لبنان با ارسال پیامی به محمود احمدی نژاد رئیسجمهوری ایران، حادثه انفجار در زاهدان را به وی تسلیت گفت.
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