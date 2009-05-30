عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

- اجلاس سالانه هیئت اجرایی برنامه عمران ملل متحد و صندوق جمعیت ملل متحد به ریاست سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل در نیویورک آغاز بکار کرد.

-آمریکا حملات تروریستی در ایران را محکوم کرد.

- بان کی مون دبیر کل سازمان ملل به خانواده قربانیان حمله تروریستی زاهدان تسلیت گفت

- در واکنش به پیشنهاد مهاجرت فلسطینیان به اردن در کنیست رژیم اسرائیل، گروهی از نمایندگان پارلمان اردن خواستار قطع رابطه با رژیم صهیوینستی شدند

- نواز شریف رهبر حزب مسلم لیگ شاخه نواز خواستار اتحاد علیه طالبان شد

- دالایی لاما رهبر بودائیان تبت سفر اروپایی خود را با دانمارک آغاز می کند

- "ژنرال ولادیمیر اولیانف" یکی از مقامات روسیه در مسکو نسبت به هرگونه دخالت قدرت های بیگانه در دریای خزر هشدار داد.

-مهاتیر محمد نخست وزیر پیشین مالزی اظهار امیدواری کرد، اوباما به دنبال اصلاح سیاست های آمریکا و عادت های بد سیاستمداران آمریکایی باشد.

- ولید جنبلاط رهبر حزب سوسیالیست ترقی خواه لبنان با ارسال پیامی به محمود احمدی‌ نژاد رئیس‌جمهوری ایران، حادثه انفجار در زاهدان را به وی تسلیت گفت.