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۹ خرداد ۱۳۸۸، ۸:۵۶

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

خبرگزاری مهر - گروه بین الملل: مهمترین عناوین خبری جهان از شب گذشته تا امروز صبح به نقل از خبرگزاریهای خارجی به شرح زیر است.

- اجلاس سالانه هیئت اجرایی برنامه عمران ملل متحد و صندوق جمعیت ملل متحد به ریاست سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل در نیویورک آغاز بکار کرد.

-آمریکا حملات تروریستی در ایران را محکوم کرد.

- بان کی مون دبیر کل سازمان ملل به خانواده قربانیان حمله تروریستی زاهدان تسلیت گفت

- در واکنش به پیشنهاد مهاجرت فلسطینیان به اردن در کنیست رژیم اسرائیل، گروهی از نمایندگان پارلمان اردن خواستار قطع رابطه با رژیم صهیوینستی شدند

- نواز شریف رهبر حزب مسلم لیگ شاخه نواز خواستار اتحاد علیه طالبان شد

- دالایی لاما رهبر بودائیان تبت سفر اروپایی خود را با دانمارک آغاز می کند

- "ژنرال ولادیمیر اولیانف" یکی از مقامات روسیه در مسکو نسبت به هرگونه دخالت قدرت های بیگانه در دریای خزر هشدار داد.

-مهاتیر محمد نخست وزیر پیشین مالزی اظهار امیدواری کرد، اوباما به دنبال اصلاح سیاست های آمریکا و عادت های بد سیاستمداران آمریکایی باشد.

- ولید جنبلاط رهبر حزب سوسیالیست ترقی خواه لبنان با ارسال پیامی به محمود احمدی‌ نژاد رئیس‌جمهوری ایران، حادثه انفجار در زاهدان را به وی تسلیت گفت.

کد مطلب 887469

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