ساخت نوعی نانو پودر برای تولید توربینهای گازی در کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، تورج عبادزاده مجری طرح با بیان این مطلب گفت: سنتز پودر سیلیکون کاربید با روشهای مختلفی از جمله سنتز با مواد اولیه ای چون سیلیس و ترکیبات سیلیسی، پوسته برنج همراه با ترکیبات مختلف حاوی کربن های سیاه، کربن فعال، گرافیت، قیر و پلیمرها در کورههای الکتریکی و گازی متداول انجام شده است. در سنتز سیلیکون کاربید نانومتری نیز با استفاده از امواج مایکروویو به واسطه سرعت بالای حرارت دهی در کوره مایکروویو و عدم امکان رشد ذرات موجب سنتز نانو متری این ماده شد.

وی هدف از سنتز نانو پودر سیلیکون کاربید را مقایسه ابعاد نانو پودر تولید شده در هر دو روش دانست و افزود: نانو پودر سیلیکون کاربید با اختلاط پودرهای سیلیکاژل و کربن سیاه و حرارت دهی در کوره های الکتریکی و مایکروویو تهیه شد. در روش حرارت دهی کوره های الکتریکی پس از حرارت دهی به مدت 105 دقیقه نانو پودر سیلیکون کاربید با متوسط ابعاد 2/8 نانومتر ساخته شد و در حرارت دهی مایکروویو دو اندازه نانو پودر یکی با متوسط اندازه 6/13 نانو متر و دیگری با متوسط اندازه 2/58 نانو متر پس از 60 دقیقه حرارت دهی به دست آمد.

عبادزاده به کاربردهای پودرهای سیلیکون کاربید اشاره کرد و اظهار داشت: این مواد به علت خواص فیزیکی مناسبی که دارند در موارد بسیاری از جمله ساینده ها، دیرگدازها و المنت های حرارتی، قطعات الکترونیکی و نوری، درزگیرهای مکانیکی، قطعات پمپ، ساخت توربینهای گازی، مبدلهای حرارتی و پره های سرامیکی کاربرد دارند.