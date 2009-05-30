تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز شنبه نهم خردادماه سال 1388 هجری شمسی مصادف است با پنجم جمادی الثانی سال 1430 هجری قمری و برابر است با 30 می سال 2009 میلادی.
- قرارداد مربیان و اعضای کادر فنی تیم فوتبال امید امروز و پس از توافق با مدیر کمیته تیمهای ملی نهایی و امضا می شود.
- تیم فوتبال زیر17 سال کشورمان امروز در مرحله نیمه نهایی تورنمنت آلاتری ایتالیا برابر تیم نوجوانان کلوپ ناسیونال پاراگوئه به میدان می رود.
- سومین روز از مرحله دوم رقابتهای دوچرخه سواری لیگ برتر باشگاههای کشور از امروز در رشتههای تایم تریل انفرادی در محل جاده کمربندی شمالی فرودگاه امام خمینی(ره) و فینال کایرین (یک کیلومتر) برگزار می شود.
- دیدار نهایی رقابتهای FA CAP انگلستان امروز بین تیمهای فوتبال چلسی و اورتون برگزار می شود.
- دیدار نهایی رقابتهای فوتبال جام حذفی باشگاههای آلمان امروز بین تیمهای بایرلورکوزن و وردربرمن برگزار می شود.
- دومین روز از دور برگشت مرحله مقدماتی منطقه آسیا، اقیانوسیه هشتمین دوره لیگ جهانی واترپلو امروز برگزار می شود که طی آن تیم واترپلو ایران از ساعت 7:30 صبح به وقت تهران مقابل استرالیا، تیم سوم لیگ جهانی در سال 2008 و مقام هشتم المپیک پکن قرار می گیرد.
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