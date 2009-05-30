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۹ خرداد ۱۳۸۸، ۸:۵۸

تقویم ورزشی

تقویم ورزشی

خبرگزاری مهر - گروه ورزشی: برگزاری دیدار تیم فوتبال زیر 17 سال ایران برابر نماینده پاراگوئه در مرحله نیمه نهایی تورنمنت آلاتری ایتالیا و پیگیری مسابقات فوتبال در اقصی نقاط جهان از اهم رویدادهای ورزشی امروز است.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز شنبه نهم خردادماه سال 1388 هجری شمسی مصادف است با پنجم جمادی الثانی سال 1430 هجری قمری و برابر است با 30 می سال 2009 میلادی.

- قرارداد مربیان و اعضای کادر فنی تیم فوتبال امید امروز و پس از توافق با مدیر کمیته تیم‌های ملی نهایی و امضا می شود.

- تیم فوتبال زیر17 سال کشورمان امروز در مرحله نیمه نهایی تورنمنت آلاتری ایتالیا برابر تیم نوجوانان کلوپ ناسیونال پاراگوئه به میدان می رود.

- سومین روز از مرحله دوم رقابت‌های دوچرخه سواری لیگ برتر باشگاه‌های کشور از امروز در رشته‌های تایم تریل انفرادی در محل جاده کمربندی شمالی فرودگاه امام خمینی(ره) و فینال کایرین (یک کیلومتر) برگزار می شود.

- دیدار نهایی رقابت‌های FA CAP انگلستان امروز بین تیم‌های فوتبال چلسی و اورتون برگزار می شود.

- دیدار نهایی رقابت‌های فوتبال جام حذفی باشگاه‌های آلمان امروز بین تیم‌های بایرلورکوزن و وردربرمن برگزار می شود.

- دومین روز از دور برگشت مرحله مقدماتی منطقه آسیا، اقیانوسیه هشتمین دوره لیگ جهانی واترپلو امروز برگزار می شود که طی آن تیم واترپلو ایران از ساعت 7:30 صبح به وقت تهران مقابل استرالیا، تیم سوم لیگ جهانی در سال 2008 و مقام هشتم المپیک پکن قرار می گیرد.

کد مطلب 887475

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