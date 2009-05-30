مهرانفر در گفتگو با مهر: جذابیت نقش و فیلمنامه باعث حضور من در "کلبه" شد

احمد مهرانفر درباره بازی در "کلبه" جواد افشار به خبرنگار مهر گفت: وقتی فیلمنامه این فیلم را خواندم از بازی در نقش استقبال و احساس کردم این نقش میتواند تا پایان فیلم مخاطب را با خود همراه کند. اتفاقات در فیلمنامه "کلبه" چیدمان خوبی داشت. در حال حاضر و پس از دیدن فیلم، از نتیجه کار راضی هستم.
وی در ادامه افزود: اصولا ساخت فیلم در ژانر وحشت به کارگردانی و امکانات تولید برمیگردد و این دو موضوع اهمیت زیادی دارد. اما در سینمای ایران به دلیل ضعف تکنیکی ما در گرفتن خیلی از صحنهها دچار مشکل بودیم. به همین دلیل احساس میکنم "کلبه" در صحنههایی از این ضعف ضربه خورده است.
این بازیگر سینما و تئاتر درباره کار با کارگردانان فیلم اولی گفت: فکر میکنم هر شخصی با توجه به شایستگیهایی که دارد در جایگاه خود قرار گرفته است. من پیش از این چند مجموعه تلویزیونی خوب از جواد افشار دیده بودم و فکر میکردم در کار اول سینمایی خود نیز موفق خواهد بود. از طرفی خود نقش حامد برای من جذابیت داشت که این نقش را قبول کردم.
مهرانفر درباره حضور خود در فیلم سینمایی "درباره الی" ساخته اصغر فرهادی نیز گفت: دوست داشتم "کلبه" و "درباره الی" با فاصله بیشتر از هم اکران میشدند. اما امیدوارم مخاطب من را در هر دو نقش به خوبی بپذیرد. میدانید که نقشهای من در این دو فیلم تفاوتهای زیادی با یکدیگر دارند و از دو ژانر کاملا متفاوت برخوردارند.
وی ادامه داد: البته از طرفی دوست دارم این مقایسه بین دو نوع بازی من توسط مخاطب انجام شود. به هر حال همیشه در مسیر کار هر بازیگری به وی نقشهای متفاوتی پیشنهاد میشود و این از ویژگیهای کار ما است. همه عوامل در "درباره الی" کار را دوست داشتند، به همین دلیل وقت زیادی میگذاشتند.
این بازیگر جوان در ادامه افزود: این کلیت یک فیلم است که با مخاطبان ارتباط برقرار میکند و هر چقدر یک اثر موفقتر باشد در معرفی بازیگر به مخاطب نیز تاثیر بیشتری دارد. در این شرایط است که یک شخصیت باورپذیر از کار درمیآید.
مهرانفر که به تازگی بازی در "عصر روز دهم" مجتبی راعی را به پایان رسانده، در این باره نیز گفت: در این فیلم نقشی کاملا متفاوت بازی کردم که تجربهای خوب بود. گروه برای تولید فیلم تلاش زیادی کردند و ما شرایط سختی را برای فیلمبرداری در عراق گذراندیم. به گونهای که در برخی صحنهها اتفاقها غیر قابل کنترل بود. البته باید منتظر باشیم و نتیجه کار را ببینیم.
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