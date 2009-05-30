یثربی درباره نمایش جدید خود به خبرنگار مهر گفت: میخواهم نمایش "عاشقانه تا هشت بشمار" را اجرا کنم، همه چیز آماده است اما سالن برای اجرا نداریم. بازنویسی نمایشنامه با توجه به تغییرهایی که در نظر داشتم به پایان رسیده و با فراهم شدن شرایط اجرا تمرینها را شروع میکنم.
وی افزود: داستان نمایشنامه درباره زنی است که در اوج رنج و ناامیدی به مشهد سفر میکند و اتفاقهایی برایش رخ میدهد. این نمایش فضایی سوررئال دارد. سیما تیرانداز، مینو زاهدی، مهسا کریمزاده و فروزان جمشیدزاده بازیگران کار هستند و هنوز بازیگر مرد را انتخاب نکردهام. نقش مرد ویژگیهایی دارد و بازیگر این نقش باید تواناییهای خاص داشته باشد.
نویسنده فیلمنامه "دعوت" ادامه داد: امیدوارم "عاشقانه تا هشت بشمار" که موضوعی درباره امام رضا (ع) دارد امکان اجرا و ارتباط با مخاطب را پیدا کند. سال 70 اولین نمایشم را روی حوض تئاتر شهر اجرا کردم، این نمایش را خیلیها دیدند و با آن ارتباط برقرار کردند. شاید اگر امسال نتوانم "عاشقانه تا هشت بشمار" را در تئاتر شهر یا مولوی اجرا کنم، همان تجربه قبلی را تکرار کنم.
سیما تیرانداز پس از نمایش "مانیفست چو" به کارگردانی محمد رحمانیان در نمایش تازهای بازی نکرده است.
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