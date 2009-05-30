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۹ خرداد ۱۳۸۸، ۹:۰۷

تعداد تماشاگران سینمای روسیه یازده درصد کاهش یافت

تعداد تماشاگران سینمای روسیه یازده درصد کاهش یافت

تعداد تماشاگران سینمای روسیه در سه ماه اول سال 2009 در مقایسه با سال پیش از آن یازده درصد کاهش یافت، اما درآمد سینماها به لطف افزایش قیمت بلیت بیشتر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ورایتی اعلام کرد گزارش آماری شرکت مووی ریسرچ روسیه نشان می‌دهد تعداد سینماروهای روسی در سه ماه ابتدایی سال جدید میلادی در مقایسه با مدت مشابه پارسال با کاهشی 7/4 میلیون نفری به رقم 3/36 میلیون نفر رسید.

اما در همین مدت سینماداران روسی قیمت بلیت را از 135 روبل (3/4 دلار) به 168 روبل (4/5 دلار) افزایش دادند تا درآمد سینماها با وجود کاهش یازده درصدی تماشاگران حدود یازده درصد بیشتر شود و به 196 میلیون دلار برسد.

سینماهای روسیه در سه ماه اول سال 2008 رقمی در حدود 180 میلیون دلار یا 6/5 میلیارد روبل بلیت فروخته بودند که این رقم در مدت مشابه امسال به 1/6 میلیارد روبل رسیده است.

تعداد کل بلیت‌های فروخته شده سینماها در روسیه و دیگر جمهوری‌های استقلال‌یافته شوروی سابق در سه ماه اول سال 2009 حدود 165 میلیون قطعه بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال پیش از آن 23 درصد کاهش را نشان می‌دهد.

کد مطلب 887478

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