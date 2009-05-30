یثربی درباره ویژگی‌های شخصیتی حضرت زهرا (س) به خبرنگار مهر گفت: در معدود آثاری که درباره آن حضرت وجود دارد متاسفانه تمرکز روی مظلومیت ایشان است. شخصیت حضرت فاطمه (س) وجوه مختلف دارد که شیعه و سنی به آن نپرداخته‌اند. ادب، احترام، عشق به همسر و خانواده‌، هوشمندی و سخنوری از ویژگی‌های حضرت زهرا (س) است که نادیده گرفته می‌شود.

وی افزود: بسیاری از آموزه‌های اسلام از طریق حضرت زهرا و زینب (س) منتقل شد و آنها بودند که یک تنه خلاء تبلیغات شفاهی را جبران کردند. با مطالعه خطبه‌های این حضرت می‌توان به جمله‌ها و تحلیل‌هایی رسید که در زمان خود بدیع و خاص هستند. اما آیا در برنامه‌هایی که تولیدشده یا فیلم‌هایی که ساخته شده به این وجه شخصیت زنان بزرگ اسلام اشاره می‌شود؟

یثربی گفت: جای خالی آثاری که وجه هوشمندی این بانوی بزرگ را به تصویر بکشند به خوبی دیده می‌شود. حضرت زهرا (س) برای برجا ماندن ریشه‌های اسلامی که حضرت محمد (ص) آن را به جهان عرضه کرد به شهادت رسید. اعتقاد پیامبر عدل، مساوات، نیکی و دادگری و حضرت فاطمه (س) مروج این فرهنگ بود. آن حضرت با جسارت از اصول و عقاید خود دفاع کرد.

این کارگردان تئاتر با اشاره به تمایل به اجرای نمایشی درباره حضرت فاطمه (س) گفت: سال گذشته نمایش "زنی برای همیشه" را در فرهنگسرای نیاوران در ایام فاطمیه اجرا کردم که از آن استقبال شد. "75 روز بی‌لبخند" نمایشنامه‌ای است که از مدتی پیش نگارش آن را شروع کردم تا امسال در ایام فاطمیه در فرهنگسرای نیاوران اجرا شود.

وی افزود: اما هنوز نگارش متن تمام نشده بود که با من تماس گرفتند و گفتند نمی‌توانم درباره حضرت زهرا (س) نمایشی روی صحنه ببرم. اگر من که زنی مسلمان، شیعه و سیده هستم نتوانم درباره حضرت زهرا (س) بنویسم و کارگردانی کنم، چه کسی این اجازه را دارد؟ بی‌مهری‌ها انگیزه را از علاقمندان به فعالیت در این عرصه‌ها می‌گیرد.

یثربی که فیلمنامه "دعوت" ابراهیم حاتمی‌کیا را هم در کارنامه دارد در پایان گفت: می‌توان اندیشه‌، اخلاق و سلوک حضرت زهرا(س) را در آثار مختلف هنری به تصویر کشید. لازم نیست مستقیم درباره ایشان و تاثیری که در بالندگی فرهنگ اسلامی داشته صحبت کنیم، زبان هنر می‌تواند ما را برای معرفی حقیقت وجودی این حضرت یاری دهد.