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۹ خرداد ۱۳۸۸، ۸:۵۸

ولی‌مراد: زنان هنرمند بهتر می‌توانند ویژگی‌های حضرت زهرا (س) را به تصویر بکشند

ولی‌مراد: زنان هنرمند بهتر می‌توانند ویژگی‌های حضرت زهرا (س) را به تصویر بکشند

یک تهیه‌کننده و کارشناس رسانه معتقد است مراکز فرهنگی تاکنون آثار شایسته درباره بانوان بزرگ اسلام از جمله حضرت فاطمه (س) تولید نکرده‌اند و فیلمسازان زن بهتر می‌توانند درباره ایشان فیلم یا مجموعه بسازند.

فرشته ولی‌مراد در ارزیابی آثار تصویری تولیدشده درباره شخصیت حضرت فاطمه (س) به خبرنگار مهر گفت: دستگاههای فرهنگی کمتر دنبال ارائه الگو به زن مسلمان بوده‌اند، در حالی که ما ستاره‌هایی درخشان چون حضرت زهرا (س)، خدیجه، زینب، معصومه و مریم داریم که می‌توان با پرداختن به شخصیت این بانوان بزرگوار آثاری شایسته تهیه کرد.

تهیه‌کننده برنامه "اردیبهشت" ادامه داد: مراکز فرهنگی از جمله وزارت ارشاد و صدا و سیما در این باره نه تنها الگوسازی نکردند، بلکه ما شاهد اثری هم با این موضوع نبوده‌ایم. امام خمینی (ره) بعد از انقلاب تعریفی صحیح از زن ارائه کردند، اما هنوز بعد از گذشت 30 سال از انقلاب زنان مدیر و مدبر به جامعه معرفی نشده‌اند. در حالی که در مقاطع مختلف توانمندی خود را نشان داده‌اند.

ولی‌مراد خاطرنشان ساخت: متاسفانه ما آثار قوی با محوریت ارائه الگو به زن مسلمان نداشته‌ایم. صدا و سیما فقط در شب شهادت به فکر پخش چند برنامه ترکیبی می‌افتد، ولی در مباحث کارشناسی شاهد قالب‌های تازه نیستیم و از زاویه درست به زن نگاه نمی‌شود. جامعه ما از ارائه الگوهای صحیح به زنان خالی است و اگر هم قرار است الگوی صحیح ارائه نکنیم، بهتر است کاری ساخته نشود.

این جامعه‌شناس با اشاره به مجموعه "یوسف پیامبر" گفت: در این مجموعه به مواردی اشاره شد که در قرآن نیامده بود. به نظرم اگر قرار باشد مجموعه‌ای درباره زنان همچون "یوسف پیامبر" با نواقص زیاد ساخته شود بهتر است تولید نشود، چون نگاه انسانی به زن اهمیت زیادی دارد.

این کارشناس رسانه با اشاره به کارگردانان زن گفت: معتقدم کارگردانان زن بهتر می‌توانند درباره شخصیت بانوان از جمله حضرت فاطمه (س) فیلم و مجموعه بسازند. به هر حال یک فیلمساز زن وقتی می‌خواهد اثری درباره زنان بسازد، اشراف بیشتری دارد و به جزئیات توجه می‌کند، اما مردان می‌خواهند با نگاه خود آن را بسازند.
 

کد مطلب 887485

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