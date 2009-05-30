کارگاه ساخت هتل امیر زرگر در منطقه تپه باستانی شوش تجهیز شد

به گزارش خبرنگار مهر در روزهای گذشته صاحبان این زمین برای ساخت هتل مورد نظر کارگاه ساخت و ساز خود را تجهیز کرده و مقدار فراوانی مصالح مورد نیاز را به محل کارگاه حمل کرده اند.

محل ساخت هتل امیر زرگر میان دو کاخ هخامنشی واقع شده و کارشناسان معتقدند محل قرار گیری این هتل در آثار دوره هخامنشی و میان دو کاخ هخامنشی آپادانا و شائور بوده که احداث آن در این محل می‌ تواند حلقه ارتباط باستانی میان این دو کاخ را از بین ببرد.

شوش یکی از مهمترین محوطه های باستانی ایران و بزرگترین تپه باستانی جهان محسوب می شود که از هزاره چهارم پیش از میلاد به ‌مدت 5 تا 6 ‌هزار سال به‌ طور پیوسته فرهنگ و تمدن داشته است.

حریم مصوبی که اکنون برای محوطه تاریخی شوش وجود دارد در اواخر دهه‌ 60 و پس از انقلاب صورت گرفت در حالی‌ که تعیین حریم آن پیش از انقلاب انجام شده است.

پاییز سال گذشته اولین بار خبر ساخت این هتل در محوطه تاریخی شوش توسط خبرگزاریها منتشر شد که با واکنشهای فراوانی از سوی علاقمندان و کارشناسان میراث باستانی کشور همراه شد.

از آن زمان تا کنون به دلیل مخالفتهای صورت گرفته پروژه ساخت این هتل متوقف شده بود که هم اکنون بنا به اخبار رسیده از محوطه باستانی شوش بار دیگر این کار آغاز شده است.