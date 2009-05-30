عملیات اجرایی زمین چمن بندر امام خمینی (ره) آغاز شد

مسئول تربیت بدنی بندر امام خمینی (ره) در گفتگو با خبرنگار مهر در ماهشهر گفت: بعد از شش سال وقفه سرانجام عملیات اجرایی پروژه چمن زمین فوتبال ورزشگاه تختی بندر امام خمینی (ره) آغاز شد.

سید منصورهاشمی نسب بابیان اینکه پیمانکار این زمین از سوی تربیت بدنی استان خوزستان انتخاب شده است، گفت: این چندمین پیمانکاری است که برای انجام این عملیات انتخاب می شود اما از زمان آغاز فعالیت وی تا به امروز پیشرفت کارهای مربوط به زمین رضایت بخش بوده و امید است تا اواخر مهرماه زمین چمن برای برگزاری مسابقات آماده بهره برداری شود.

وی در خصوص تعداد تیمهای فوتبال فعال در بندر امام خمینی (ره) عنوان کرد: با توجه به وقفه شش ساله مشخص نیست چند تیم در بندر امام فعالیت دارند و توانایی شرکت در مسابقات را دارند.

هاشمی نسب افزود: از باشگاه هایی که دارای مجوز فعالیت در بندر امام هستند درخواست می کنم به هیئت فوتبال بندر امام مراجعه کرده تا وضعیت تیمها برای برگزاری مسابقات مشخص شود.