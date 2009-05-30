مرمتگران ایتالیایی سقف آرامگاه کوروش را بار دیگر مرمت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر این گروه ایتالیایی را "استفانو تیلیا " فرزند" بریتا تیلیا" مرمتگر سنگ و رئیس سابق موسسه مطالعات آسیایی آفریقایی ایتالیا (ایزمئو) که اولین کارهای مرمتی و استحکام بخشی در پاسارگاد و تخت جمشید را انجام می دادند است.

استفانو تیلیا و گروه همراهش در چند روز گذشته به شیراز سفر کرده و طرحهای خود را برای انجام کارهای مرمتی به مسئولان بنیاد پارسه پاسارگاد ارائه کردند.

این گروه علاوه بر این در زمستان سال گذشته به ایران آمدند و از تخت جمشید و آرامگاه کوروش و مرمتهای انجام شده در این دو محل بازدید کردند.

بنا بر اطلاعات به دست آمده توسط خبرنگار مهر این گروه ایتالیایی شهریورماه امسال در ابتدا یکی از درگاههای شمال شرقی سرستون تخت جمشید را که مدتی است داربست اطراف آن را احاطه کرده مرمت و پس از آن به پاسارگاد خواهند رفت.

استفانو تیلیا و گروه همراهش در چند روز گذشته به شیراز سفر کرده و طرحهای خود را برای انجام کارهای مرمتی به مسئولان بنیاد پارسه پاسارگاد ارائه کردند

بنا بود پیش از این این درگاه در تخت جمشید توسط حسن راهساز مرمتگر بنیاد پارسه پاسارگاد مرمت شود که طرح وی برای انجام کار مورد موافقت کارشناسان واقع نشد. حسن راهساز کار مرمت را به صورت تجربی نزد مرمتگران گروه ایزمئو و شخص بریتا تیلیا فرا گرفت و بعد از انقلاب نیز اغلب کارهای مرمتی مهم در بناهای تاریخی کشور را عهده درا شد اما کیفیت و نحوه کار او همیشه با انتقاد کارشناسان همراه بود. در آخرین مورد از کارهای انجام گرفته توسط راهساز می توان به مرمت سقف آرامگاه کوروش در پاسارگاد اشاره کرد که انتقادهای بسیاری را برانگیخت.

هم اکنون کارشناسان امیدوار هستند با سپردن کارهای مرمتی در تخت جمشید و آرامگاه کوروش به مرمتگران و پژوهشگران ایتالیایی که در دنیا به عنوان برجسته ترین متخصصان در این زمینه شناخته می شوند روند کارهای حفاظتی در بناهای باستانی کشور به حالت کارشناسی شده و تخصصی برگردد.