کابوس جدید دریاچه ارومیه/ ورود فاضلاب کارخانه نمک مراغه

دکتر دلاور نجفی با اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت: ریختن فاضلاب کارخانه نمک صنعتی شهر مراغه، خواب تازه ای است که برای حیات دریاچه ارومیه دیده شده و این خطر بسیار ویرانگر است.

این مسئول محیط زیست با ابراز نگرانی از بوجود آمدن چنین وضعیتی افزود: دنبال این هستند که حجم پسابهای صنعتی این کارخانه که بالای 20 متر مکعب در ثانیه است را وارد دریاچه ارومیه کنند که اگر چنین اتفاقی بیفتد دیگر نمی توان به بازگشت حیات آرتمیای دریاچه امیدوار بود و قطعا فرایند نابودی کامل دریاچه ارومیه را فراهم می آورد.

دکتر نجفی با تاکید بر مخالفت سازمان محیط زیست با انجام این اقدام مخرب اضافه کرد: اگر این کار انجام شود و فاضلاب با این حجم در دریاچه رها شود، با توجه به حجم املاح کارخانه مثل ین و کلر، نابودی ریز موجودات و حیات زیستی دریاچه ارومیه به خصوص آرتمیا قطعی خواهد بود.

این متخصص محیط زیست در تشریح ابهام زمان فعالیت و تولید پسابهای این کارخانه و اینکه تا امروز در چه مکانی تخلیه شده، به استفاده از گالنهای مخصوص برای جمع آوری فاضلاب این کارخانه اشاره کرد که دیگر جوابگوی حجم این فاضلاب خطرناک نیست.

معاون محیط طبیعی سازمان محیط زیست کشور، مخالفت سازمان محیط زیست را به طرح موضوع این پسابها در شورای تامین استان ارجاع داد و گفت: قرار است در این زمینه تصمیم گیری شود که مخالفت سازمان محیط زیست تحت هر شرایطی پابرجاست.