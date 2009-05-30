مخالفان دولت کنترل موگادیشو را در دست گرفتند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تارنمای شبکه الجزیره، "محمد ابولاهی عمر" دیروز جمعه در گفتگو با خبرنگاران اعلام کرد: اگر دولت بتواند به تکنولوژی مدرن و منابع اساسی دست یابد، گروه الشباب شکست خواهند خورد.

همچنین رئیس جمهوری سومالی از جامعه جهانی خواست تا به دولت وی برای برخورد با ناآرامی های اخیر در این کشور کمک کنند. نبردهای اخیر بین نیروهای هوادار دولت سومالی از یک سو و جنبش جوانان مجاهد و حزب اسلامی از سوی دیگر چهره پایتخت سومالی را کاملا تغییر داده است.

مخالفان دولت تاکنون کنترل بخش عمده مناطق جنوبی موگادیشو، مقر وزارت دفاع، ورزشگاه و یکی از خیابان‌های اصلی نزدیک کاخ ریاست جمهوری را در اختیار گرفته اند.

بر اساس این گزارش در طول ده روز درگیری های خونین میان نیروهای طرفدار دولت و شورشیان بیش از 100 نفر کشته و حدود 50 هزار شهروند غیر نظامی این شهر را ترک کردند و بی خانمان شدند.

