رئیس مجلس بحرین به لاریجانی تبریک گفت/ تاکید بر توسعه روابط منامه و تهران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت مجلس نمایندگان بحرین، خلیفه بن احمد الظهرانی با ارسال پیامی به علی لاریجانی انتخاب مجدد ایشان را به ریاست مجلس ایران تبریک گفت.



رئیس مجلس نمایندگان بحرین در این پیام ضمن تبریک به لاریجانی بمناسبت انتخاب مجدد وی به ریاست مجلس شورای کشور برادر و دوست جمهوری اسلامی ایران، بخاطر اعتمادی که نمایندگان و اعضای مجلس شورای اسلامی به وی داشته وبار دیگر به وی برای ریاست مجلس رأی داده اند، تبریک گفته است.



رئیس مجلس نمایندگان بحرین همچنین ضمن تمجید از روابط ممتاز فیمابین دوکشور و دوملت دوست و برادر، خواستار توسعه و پیشرفت هرچه بیشتر روابط فیمابین دو کشور گردید و از نقش انجمن دوستی پارلمانی ایران و بحرین به ریاست صلاح علی نایب رئیس مجلس نمایندگان بحرین که در حال حاضر در چارچوب تبادل دیدارهای متقابل بین انجمن دوستی پارلمانی در رأس هیئتی از مجلس نمایندگان بحرین و با حضور اعضای انجمن دوستی پارلمانی در تهران به سر می برد، تمجید بعمل آورده و خواستار فعال نمودن نقش این کمیته در تبادل تجربیات پارلمانی و بهره مندی از تجربیات پارلمانی جمهوری اسلامی ایران گردید.