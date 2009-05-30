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۹ خرداد ۱۳۸۸، ۸:۵۵

تشکیل کمیته ای منتخب برای نهایی کردن نقشه جامع علمی کشور

تشکیل کمیته ای منتخب برای نهایی کردن نقشه جامع علمی کشور

دبیر شورای تخصصی نقشه جامع علمی کشور از تشکیل کمیته منتخب در شورای عالی انقلاب فرهنگی برای نهایی کردن نقشه جامع علمی کشور خبر داد.

بابک نگاهداری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: کارگروه نقشه جامع علمی کشور با مسئولیت دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و عضویت وزرای علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و برخی اعضای حقیقی شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل شده است.

وی افزود: یک ماه و یک هفته دیگر باقی مانده تا این کارگروه یا کمیته منتخب نقشه جامع علمی را نهایی کنند.

دبیر شورای تخصصی نقشه جامع علمی گفت: پیشنهاداتی از سوی وزارت علوم، فرهنگستانهای علوم و برخی مراکز علم و فناوری در رابطه با نقشه به شورا ارائه شده است که این پیشنهادات نیز در کارگروه مورد بررسی قرار می گیرند.

وی اضافه کرد: در راستای تحقق جامعیت و برخورداری نقشه جامع از کارآمدی و اثربخشی لازم کمیته ‌ای به مسؤلیت دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و مرکب از تعدادی از اعضای حقیقی شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزرای ذیربط تشکیل شد تا فرایند تلفیق به شکل دقیق تر انجام شود.

کد مطلب 887502

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