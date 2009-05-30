تشکیل کمیته ای منتخب برای نهایی کردن نقشه جامع علمی کشور

بابک نگاهداری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: کارگروه نقشه جامع علمی کشور با مسئولیت دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و عضویت وزرای علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و برخی اعضای حقیقی شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل شده است.

وی افزود: یک ماه و یک هفته دیگر باقی مانده تا این کارگروه یا کمیته منتخب نقشه جامع علمی را نهایی کنند.

دبیر شورای تخصصی نقشه جامع علمی گفت: پیشنهاداتی از سوی وزارت علوم، فرهنگستانهای علوم و برخی مراکز علم و فناوری در رابطه با نقشه به شورا ارائه شده است که این پیشنهادات نیز در کارگروه مورد بررسی قرار می گیرند.

وی اضافه کرد: در راستای تحقق جامعیت و برخورداری نقشه جامع از کارآمدی و اثربخشی لازم کمیته ‌ای به مسؤلیت دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و مرکب از تعدادی از اعضای حقیقی شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزرای ذیربط تشکیل شد تا فرایند تلفیق به شکل دقیق تر انجام شود.