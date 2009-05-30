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۹ خرداد ۱۳۸۸، ۹:۵۸

رابرت گیتس تهدید کرد:

آمریکا در برابر پرتاب موشک کره شمالی ساکت نمی نشیند

آمریکا در برابر پرتاب موشک کره شمالی ساکت نمی نشیند

وزیر دفاع آمریکا امروز شنبه اعلام کرد: واشنگتن در مقابل آزمایش پرتاب موشک هسته ای کره شمالی ساکت نخواهد نشست و هرگز این اقدام کره را نمی پذیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، "رابرت گیتس" که در سنگاپور به سر می برد، گفت: پیش از این آمریکا اعلام کرده بود که فعالیت کره شمالی می تواند نشانگر وجود برنامه هایی برای آزمایش یک موشک دور برد جدید باشد.

وی در ادامه افزود: آمریکا دیگر تحمل آزمایش های بیشتر موشک های هسته ای کره شمالی را ندارد و عکس العمل مناسبی را از خود نشان خواهد داد.

وزیر دفاع آمریکا گفت: من فکر می کنم که اگر کره شمالی همچنان به آزمایش های خود ادامه دهد، ثبات در منطقه متزلزل خواهد شد.

وی بر این موضوع پافشاری کرد که قدم بعدی در نفی اقدامات پیونگ یانگ از لحاظ سیاسی و نه از لحاظ نظامی خواهد بود.

همچنین ژنرال جورج کیسی رئیس ستاد ارتش آمریکا پنجشنبه گذشته اعلام کرد: آمریکا می تواند علیه ارتش کره شمالی مبارزه کند و در صورت لزوم سریعا نیروهای بیشتری را به کره اعزام خواهد کرد.

کره شمالی سه شنبه گذشته پس از آزمایش دو موشک، یک فروند موشک جدید دیگر را آزمایش کرد. این موشک جدید KN-01  نام داشته و برد آن برابر با 160 کیلومتر است. پیشتر اطلاع داده شده بود که کره شمالی قصد دارد روز سه شنبه یا چهارشنبه موشک های خود را از سواحل غربی کشور پرتاب کند. 

کد مطلب 887506

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