معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری به مهر خبر داد: تصویب جزئیات ارائه تسهیلات مسکن به نخبگان در دولت/ ارائه وام به نخبگان

دکتر صادق واعظ زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: ارائه تسهیلات مسکن به نخبگان که در نشست نخبگان با اعضای هیئت دولت در شهریور ماه 1387 به تصویب رسید در دولت پیگیری شد و در نهایت پس از تصویب کلیات، جزئیات آن در روزهای اخیر به تصویب هیئت دولت رسید.

وی اضافه کرد: مصوبه دولت درباره ارائه تسهیلات به نخبگان به زودی از سوی دولت به بنیاد ملی نخبگان، بانک مرکزی و برخی بانکهای دیگر ابلاغ خواهد شد.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور به مهر گفت: تسهیلات مسکن به صورت وام در اختیار نخبگان قرار خواهد گرفت.

واعظ زاده گفت: تسهیلات مسکن در راستای کاهش دغدغه نخبگان برای تهیه مسکن به تصویب دولت رسیده است.