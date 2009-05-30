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۹ خرداد ۱۳۸۸، ۸:۵۸

معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری به مهر خبر داد: تصویب جزئیات ارائه تسهیلات مسکن به نخبگان در دولت/ ارائه وام به نخبگان

معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری به مهر خبر داد: تصویب جزئیات ارائه تسهیلات مسکن به نخبگان در دولت/ ارائه وام به نخبگان

معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری از تصویب جزئیات ارائه تسهیلات مسکن به نخبگان در هیئت دولت خبر داد و گفت: جزئیات کامل این مصوبه به زودی برای اجرا از سوی دولت به بنیاد ملی نخبگان و بانک مرکزی ابلاغ خواهد شد.

دکتر صادق واعظ زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: ارائه تسهیلات مسکن به نخبگان که در نشست نخبگان با اعضای هیئت دولت در شهریور ماه 1387 به تصویب رسید در دولت پیگیری شد و در نهایت پس از تصویب کلیات، جزئیات آن در روزهای اخیر به تصویب هیئت دولت رسید.

وی اضافه کرد: مصوبه دولت درباره ارائه تسهیلات به نخبگان به زودی از سوی دولت به بنیاد ملی نخبگان، بانک مرکزی و برخی بانکهای دیگر ابلاغ خواهد شد.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور به مهر گفت: تسهیلات مسکن به صورت وام در اختیار نخبگان قرار خواهد گرفت.

واعظ زاده گفت: تسهیلات مسکن در راستای کاهش دغدغه نخبگان برای تهیه مسکن به تصویب دولت رسیده است.

کد مطلب 887508

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