رضا غلامپور بمی در گفتگو با خبرنگار مهر در بیرجند، به تشریح وقایع حیاتی طی سال گذشته در این استان پرداخت و افزود: از هفت هزار و 909 واقعه ازدواج در استان به ثبت رسیده، چهار هزار و 320 واقعه شهری و سه هزار و 589 واقعه روستایی است.

وی از ثبت 591 واقعه طلاق طی سال گذشته در این استان خبر داد و گفت: این تعداد نسبت به سال 86 افزایش 3.14 درصدی داشته است.

وی خاطرنشان کرد: از طلاقهای ثبت شده در استان 373 واقعه شهری و 218 واقعه روستایی بوده است.

مدیرکل ثبت احوال خراسان جنوبی از ثبت 13 هزار و 96 واقعه ولادت طی سال 87 در این استان خبر داد و یادآور شد: از این تعداد شش هزار و 677 نوزاد پسر و شش هزار و 419 نوزاد دختر بوده است.

وی با بیان اینکه از مجموع ولادتهای استان هفت هزار و 786 واقعه ولادت در شهر و پنج هزار و 310 واقعه در روستا صورت گرفته است، تصریح کرد: آمار ولادت استان نسبت به سال قبل از آن 3.5 درصد افزایش داشته است.

غلامپور بمی از کاهش4.4 درصدی مرگ و میر طی سال گذشته در استان خبر داد و بیان داشت: طی این مدت تعداد سه هزار و 165 نفر در استان فوت کرده اند که از این تعداد یک هزار و 754 نفر مرد و یک هزار و 411 نفر زن بوده اند و و هزار و 538 واقعه وفات در شهر و هزار و 627 واقعه در روستاهای استان به وقوع پیوسته است.