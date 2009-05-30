نتایج بررسی اعتراض بیش از500 داوطلب کنکور ارشد/ اعتراضات وارد نبود

دکتر ابراهیم خدایی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: اعتراضاتی که در سه روز اول پس از اعلام نتایج کنکور کارشناسی ارشد از سوی داوطلبان درباره نمره به سازمان سنجش اعلام شد بیش از 500 مورد بود که این اعتراضات مورد بررسی مجدد سازمان قرار گرفت.

وی درباره اعتراضاتی که برخی داوطلبان نسبت به نمره خود دارند اظهار داشت: در نمره کنکور هیچ فردی نقشی ندارد و نمره توسط ماشین داده می شود بنابراین 99 درصد اعتراضات در ارتباط با نمره داوطلبان بی مورد است در عین حال سازمان این دسته از اعتراضات را نیز بی پاسخ نگذاشت و آنها را بررسی کرد.

وی ادامه داد: پاسخنامه داوطلبان معرض به نمره به صورت دستی مجددا تصحیح شد و بر اساس این تصحیح مجدد نمره تمام داوطلبان معترض هیچگونه مشکلی نداشت.

معاون سازمان سنجش با تاکید بر اینکه اعتراض هیچ یک از داوطلبان وارد نبوده است به مهر گفت: البته اعتراضات دیگری نیز از سوی داوطلبان مطرح شده که این اعتراضات مربوط به معدل یا سهمیه ها بوده است که در گزینش نهایی داوطلبان در صورت ارسال مدارک مورد محاسبه قرار می گیرد.

خدایی گفت: داوطلبان می توانند درخواستها و اعتراضات خود را تا 31 خردادماه به سازمان سنجش ارائه دهند.

برخی داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد پس از اعلام نتایج اولیه این کنکور در اول خرداد ماه نسبت به نتایج اعتراض داشته و این اعتراض خود را از طریق رسانه ها مطرح کردند. این داوطلبان خواستار پاسخگویی مسئولان و رسیدگی به اعتراضات شده بودند.



