فیفا ایران را 12 هزار فرانک سوئیس جریمه کرد/ اخطار به تماشاگران

به گزارش خبرنگارمهر، براساس رای کمیته انضباطی فیفا در پی پرتاب نارنجک دستی و مواد محترقه از سوی تماشاگران در دیدار تیم های ملی فوتبال ایران و عربستان کمیته انضباطی فیفا، فدراسیون فوتبال کشورمان را به 12 هزار فرانک سوئیس محکوم کرد.

در رای کمیته انضباطی فیفا که به فدراسیون فوتبال ایران ابلاغ شده، با وجود درگیری برخی از ملی پوشان با یک تماشاگر و پرتاب مواد محترقه محرومیتی برای تماشاگران کشورمان در دیدار با امارات در نظر گرفته نشده است.

دیدار برگشت تیم های ملی فوتبال ایران و عربستان روز 8 فروردین در ورزشگاه آزادی تهران برگزار شد که این دیدار را تیم ملی با نتیجه 2-1 واگذار کرد.

این رای در شرایطی صادر شده است که در دیدار روز ششم خرداد تیم های فوتبال پرسپولیس ایران و بنیادکار ازبکستان در مرحله حذفی رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا نیز شاهد پرتاب مواد محترقه به داخل زمین بودیم.

با توجه به حضور نماینده کنفدراسیون فوتبال آسیا در ورزشگاه آزاد و احتمال گزارش این اتفاقات به کمیته انضباطی AFC این احتمال وجود دارد که باشگاه پرسپولیس و فوتبال ایران بار دیگر به خاطر رفتار غیرحرفه ای تماشاگرانشان با محرومیت مواجه شوند.

در پیش بودن دیدار تیم ملی فوتبال کشورمان برابر امارات در روز 20 خردادماه جاری مسئولیت فدراسیون فوتبال و مسئولان ذیربط را در کنترل تماشاگران بیشتر می کند تا دیگر شاهد بروز چنین اتفاقاتی نباشیم.