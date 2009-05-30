قبول دارم مربی ناموفقی بودم / ایران و مردمش را فراموش نمی کنم

به گزارش خبرنگار مهر، ادواردو نلو وینگادا سرمربی پرتغالی تیم فوتبال پرسپولیس در گفتگویی اظهار داشت: در روزنامه ها و مطبوعات مطرح شده بود که پس از شکست پرسپولیس شبانه از ایران خارج می شوم اما بعد از ناکامی مقابل بنیاد کار در ایران ماندم و فرار نکردم. کسی را نکشته ام که بخواهم فرار کنم، آماده پاسخگویی هستم. ایران یکی از امن ترین کشورهای دنیاست و هیچ دلیلی ندارد که بخواهم شبانه فرار کنم.

وی حضور در پرسپولیس را برای خود یک افتخار خواند و گفت: شکی نیست در فوتبال چه در ایران و چه خارج از کشور زمانی که تیمی بازنده می شود مربی مقصر تمامی ناکامی ها خواهد بود اما وقتی تیمی پیروز می شود همه دور تیم جمع می شوند و خود را سهیم می دانند. اما باید بدانید فقط من مقصر شکست نبودم گرچه سرمربی تیم بودم و یکی از مقصران اصلی ناکامی هستم اما من فقط نبودم که عامل شکست و ناکامی تیم بودم.

سرمربی پیشین تیم پرسپولیس در ادامه به دفاع از عملکرد خود پرداخت و گفت: اینکه به یک یا دو بازیکن خاص بازی ندادم قطعا دلیل باخت پرسپولیس مقابل بنیاد کار نیست به نظر من در یک تیم بازیکن ستاره وجود ندارد بلکه کل تیم، ستاره است.

وی در ادامه یادآور شد: من از 4 ماه پیش که کارم را در ایران شروع کردم تیم پرسپولیس تکاپوی حضوری قدرتمند در لیگ برتر و در ادامه لیگ قهرمانان آسیا داشت. هواداران و مسئولان این باشگاه انتظار زیادی از این تیم در مسابقات آسیایی داشتند با این حال من مسئولیت تمام نتایج را بر عهده می گیرم با اینکه بد نتیجه گرفتن تیم از پیش از حضور من در ایران آغاز شده بود.

وینگادا همچنین با گلایه از مسئولان باشگاه پرسپولیس که به تعهداتشان عمل نکردند، گفت: من با حسین هدایتی و باشگاه پرسپولیس قرارداد همکاری امضا کردم به من گفتند از تو حمایت می کنیم اما متاسفانه در پاره ای اوقات شرایطی بوجود آمد که تحمل آن برای من میسر نبود.

وی در ادامه به انتقاد از اظهارات محمود خوردبین که این مربی پرتغالی را عامل شکست مقابل بنیاد کار معرفی کرده بود، گفت: خوردبین می گوید باقری و توره نبودند و ما باختیم. در دیدار الشباب عربستان توره و باقری را در اختیار نداشتیم اما کسی نگفت چرا این دو را نداشتید. متاسفانه وقتی تیم می برد کسی به یاد نمی آورد کدام بازیکن در ترکیب تیم بوده و کدام بازیکن نبوده، اما وقتی تیم می بازد آنها که بیرون هستند ستاره می شوند. من به عنوان مربی چطور می توانستم باقری را که یک ماه با تیم تمرین نکرده بازی بدهم؟ توره ای را که بی انضباطی کرده است چطور باید به میدان می فرستادم اگر از این بی انضباطی این بازیکن چشم می پوشیدم به بازیکنان و هوادارانش بی احترامی می کردم.

وی دلایل کنار گذاشتن کریم باقری را از ترکیب تیم پرسپولیس را فنی خواند و گفت: پس از شکست 5 بر 1 مقابل الغرافه قطر تصمیم به تغییر سیستم تیم گرفتیم به همین دلیل تصمیم گرفتیم باقری را از دو بازی کنار بگذاریم. وی بعد از این دو بازی اعلام کرد که کمر درد دارد و دیگر به تمرینات نیامد تا ما را از شرایط خود آگاه کند من چطور می توانم از بازیکنی که وضعیت نامشخصی داشت استفاده کنم.

وی با ابراز ناراحتی از نتایج تیم فوتبال پرسپولیس گفت: شکست های تیم من را ناراحت می کرد من ناراحتی هواداران را درک می کنم اما برای من ناراحت کننده تر از همه اینها این بود که برخی از مسئولان باشگاه پرسپولیس از مسئولیت خود شانه خالی می کنند. من از سوی برخی از مسئولان باشگاه حمایت همه جانبه دیدم اما برخی دیگر با شکست پرسپولیس تمام تقصیرها را به گردن من انداختند.

وینگادا در ادامه افزود: قبول دارم مربی موفقی در پرسپولیس نبودم نتایج نشان می دهد چه عملکردی در پرسپولیس داشته ام تیم ما عملکرد خوبی نداشت پر افت و خیز عمل می کرد و متاسفانه هیچگاه به ثبات نرسیدیم. در مدت 4 ماهی که سرمربی تیم پرسپولیس بودم کار دشواری برای آمادگی این تیم داشتم طی این مدت چند بازی خوب داشتیم مانند دو بازی رفت و برگشت مقابل الشباب عربستان و بازی رفت مقابل الغرافه قطر. اما نتوانستیم سطح خوب بازی تیم را حفظ کنیم.

این مربی پرتغالی گفت: تیم پرسپولیس صد در صد نقاط ضعفی داشته که هم افشین قطبی و پیروانی پیش از این با این مشکلات دست و پنجه نرم می کردند ما در بعضی نقاط کمبود بازیکن داشتیم. پرسپولیس پتانسیل این را دارد که فصل آینده با جذب نفرات شاخص و ترمیم نقاط ضعف خود به تیمی قدرتمند تبدیل شود.

وینگادا برخورد خود با موضوع اخراج افشین پیروانی از تیم پرسپولیس را حرفه ای خواند و گفت: زمانی که از سوی مدیر عامل باشگاه اعلام شد پیروانی با تصمیم او از تیم کنار گذاشته شده من به تصمیم مدیرم احترام گذاشتم. این درست است که افشین در ابتدا کمک من بود اما او به تصمیم مدیر عامل باشگاه کنار گذاشته شد و من باید به تصمیم مدیر باشگاه احترام می گذاشتم. شاید موضوع کنار گذاشتن افشین پیروانی پیش از آمدن من به ایران مطرح شده بود فکر می کنم دلایل اخراج پیروانی شکست و ناکامی تیم نبود و دلایل دیگری داشت.

وی با اشاره به مشکلات حاشیه ای که تیم پرسپولیس پیش از دیدار با بنیاد کار ازبکستان با آن دست به گریبان بود، خاطر نشان کرد: من به دنبال پیدا کردن بهانه برای توجیه شکست نیستم متاسفانه در باشگاه پرسپولیس اتفاقاتی دست به دست هم داد که باعث شکست و حذف پرسپولیس از مسابقات لیگ قهرمانان آسیا شد. چند روز پس از بازی با الشباب تمام بازیکنان با هم یکدل شدند و مدیران دست در دست هم قرار دادن تا این تیم را شکست داده و صدر نشین گروه شویم. خوشبختانه این همدلی زمینه ساز پیروزی تیم شد اما پیش از بازی حساس مقابل بنیاد کار اتفاقاتی رقم خورد که تیم نتوانست تمرکز خود را برای پیروزی جمع کند و نتیجه را واگذار کردیم. متاسفانه تیمی بزرگ مانند پرسپولیس که نیاز به آرامش دارد طی هفته گذشته از آرامش به دور بود. اینکه ما به هدفمان نرسید دلیل عمده اش روبرو بودن با مشکلات و حواشی زیادی بود که در پرسپولیس وجود داشت. مسئولان باشگاه باید از اتفاقاتی که در روزهای گذشته رقم خورد درس بگیرند و از حواشی دور شوند تا بتوانند نتیجه بگیرند.

وی در پاسخ به این سئوال که اگر به 4 ماه پیش برگردید دوباره مسئولیت پرسپولیس را قبول می کنید گفت: اگر به 4 ماه پیش برگردیم و چنین پیشنهادی داشته باشم حتما قبول می کنم. من تاسف نمی خورم که مربی پرسپولیس شده ام چرا که با اشتیاق این بازی را قبول کردم برخورد هواداران در اولین بازی مقابل استقلال خاطره انگیز بود افتخار می کنم که مربی پرسپولیس بودم و در عین حال متاسفم که نتوانستم با این تیم نتایج خوبی به دست آورم.

وی خود را یک مربی ناموفق برای پرسپولیس خواند و گفت: هنوز تمام پولم را از این باشگاه نگرفته ام و فردی صادق و حرفه ای هستم 4 الی 5 روز دیگر در ایرانم و سعی می کنم در جوی صمیمانه مشکلات را با باشگاه مطرح کنم و امیدوارم باشگاه نیز به تعهدات خود عمل کند.

وینگادا با اذعان به این نکته که بازیکنانم در مقابل بنیاد کار تمرکز و آرامش نداشته و در سطح پرسپولیس عمل نکردند و دور از انتظار ظاهر شدند، گفت: تیم ما بازیکنان خوبی در اختیار داشت اما در برخی پست ها کمبود بازیکن داشتیم. متاسفانه تغییراتی در ترکیب تیم بوجود آوردیم مطابق انتظار نبود و بازیکنان در پست های جدید ظرفیت کافی را نداشتند. در این راه سعی کردم از تجربیاتم استفاده کنم اما نشد ما به چند پیروزی خوب هم رسیدیم اما با یک شکست همه چیز خراب شد و روند نزولی تیم ادامه پیدا کرد. متاسفانه بهترین گلزن تیم (محسن خلیلی) مصدوم شد که یک بدشانسی برای او و تیم پرسپولیس بود. ما 8 ماه محسن را در اختیار نداشتیم و زمانی به ترکیب تیم بازگشت که فصل رو به اتمام بود.

وی در پایان گفت: مسئولان باشگاه پرسپولیس می توانند با اعمال تغییر در برخی از پست ها و جذب بازیکن مطابق نیاز تیم باشگاه را برای فصل بعد به خوبی مهیا کنند من تا زمانی که در ایران باشم می توانم نقطه نظراتی که برای این تیم در فصل آینده مفید است در اختیارمسئولان باشگاه قرار دارم. بازیکنان خوب و با کیفیتی در تیم پرسپولیس هستند که می توانند این تیم را در راه موفقیت همراهی کنند.