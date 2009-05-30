مسلمانان اروپا از تبعیض نژادی گسترده رنج می برند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، آژانس حقوق بشر اروپا با بررسی بر روی 14 کشور عضو این اتحادیه اعلام کرد: یک سوم شرکت کنندگان در این نظر سنجی قربانی تبعیض نژادی در سال گذشته بوده و 11 درصد آنها عمیقا این تبعیض را درک کرده بودند.

در این نظرسنجی آشکار شد که بیشتر رویدادهای تلخ علیه مسلمانان به پلیس گزارش داده نمی شود چون اکثریت مسلمانان اعتقاد دارند که پلیس هیچ کاری برای آنها انجام نمی دهد و قربانی تبعیض نژادی هستند.

آژانس حقوق بشر اروپا از دولتهای عضو خواست تا هوشیاری خود را نسبت به حقوق بشر جمعیت مسلمان افرایش دهد و از اقدامات تبعیض آمیزی که علیه مسلمانان اعمال می شود، جلوگیری کنند.

همچنین این آژانس دریافت که بیشترین میران تبعیض نژادی در محل کار افراد روی می دهد که آن را نگران کننده و خطرناک نامید.



