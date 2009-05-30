قصد رقابت با مراسم افتتاحیه دوحه و پکن را نداریم/ آبروداری می کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، دومین دوره بازی های همبستگی کشورهای اسلامی 24 مهرماه تا 8 آبان ماه در تهران، اصفهان و مشهد برگزار می‌شود. این در حالی است که در فاصله کمتر از پنج ماه به برگزاری این رقابت ها، مسئولان برگزاری، بهرام افشارزاده را به دلیل مشغله کاری از این سمت کنار گذاشته و محمود خسروی وفا را جایگزین وی کرده اند.

خسروی وفا در گفتگو با خبرنگار مهر در این رابطه اظهار داشت: با توجه به اینکه زمان نسبتا اندکی به برگزاری بازی های همبستگی کشورهای اسلامی باقی مانده درصددیم تا این رقابت ها را بسیار زیبا، ارزان و در عین حال باشکوه برگزار کنیم. بازی های همبستگی کشورهای اسلامی، رقابت هایی نوپاست و ما باید افتتاحیه و اختتامیه ای آبرومند و به عبارتی بهتر، آنچه در شان این رقابت هاست را برگزار کنیم.

رئیس فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولان در ادامه تصریح کرد: برگزاری این مراسم ها نیازهایی دارد از جمله نیروی انسانی، نور، صدا، نورافشانی و دکور و من امیدوارم بتوانیم در فاصله باقیمانده، مراسم مناسب و باشکوهی را برگزار کنیم. من به عنوان مسئول برگزاری این دو رویداد از هیچ کوششی برای هرچه بهتر برگزار شدن آنها دریغ نمی کنم.

وی با بیان اینکه ایرانی ها قابلیت و توانایی این را دارند که مراسم هایی به مراتب باشکوه برگزار کنند، اظهار داشت: من المپیک و پارالمپیک آتلانتا، سیدنی و آتن را از نزدیک دیده ام و باید بگویم آنها کار ویژه و خاصی برای برگزاری این رقابت ها انجام نمی دهند و با تکیه بر فن آوری روز دنیا، اهداف خود را پیش می برند. ایرانی ها هم قادر به برگزاری مراسم هایی اینتچنینی هستند که این امر البته مستلزم صرف زمان است.

خسروی وفا با اشاره به اینکه هیچ کشوری قادر به برگزاری مراسم های افتتاحیه و اختتامیه نظیر آنچه چینی ها انجام دادند نیست، افزود: کشورهای شرق آسیا و بویژه چین، ید طولایی در برگزاری مراسم هایی از این دست و هنرهای نمایشی دارند. آنها برای برگزاری این رویدادها از نیروی انسانی متبحر و کارکشته برخوردارند و هیچ کشوری قادر به رقابت با آنها نیست.

مسئول برگزاری مراسم افتتاحیه و اختتامیه دومین دوره بازی های همبستگی کشورهای اسلامی تصریح کرد: قصد ما در شرایط فعلی رقابت با دوحه و پکن نیست. در حال حاضر با توجه به زمان باقیمانده، در پی آن هستیم تا به شکلی آبرومندانه، این رویدادها را برگزار کنیم. ایرانی ها کارهای بزرگی چون فتح خرمشهر را در کارنامه دارند . ما با تمرین و انضباط موفق به انجام کارهای بزرگی از این دست خواهیم شد. من با مطالعه فعالیت های صورت گرفته و بازدید از محل برگزاری این مراسم ها(ورزشگاه تختی)، کار خود را با نیروی انسانی در خارج از محل برگزاری رقابت ها آغاز کرده ایم.

رئیس کمیته ملی پارالمپیک از برگزاری نخستین دوره بازی های پارالمپیک جوانان آسیا که در توکیو برگزار می شود به عنوان میدان مناسبی برای کشف استعدادها و پشتوانه سازی برای پارالمپیک 2012 لندن یاد کرد و گفت: هر رویداد ورزشی که پس از رقابت های پارالمپیک پکن برگزار می شود برای ما حکم رسیدن به دو ایستگاه میانی گوانگجو و پایانی لندن را دارد. ورزشکاران جوان ما در رقابت های توکیو و میدان هایی از این دست برای بازی های 2010 گوانگجو و پارالمپیک 2012 لندن آماده می شوند.