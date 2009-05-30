پیونگ یانگ یک موشک جدید را آزمایش کرد/ هشدار به شورای امنیت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، کره شمالی امروز یک موشک کوتاه برد جدید آزمایش کرد.

کره شمالی با آزمایش این موشک به شورای امنیت نیز هشدار داد که در صورت تصویب قطعنامه و تحریمهای جدید علیه پیونگ یانگ، این کشور گامهای جدیدی را در دفاع از خود برمی دارد.

این در حالی است که نیروهای کره جنوبی و آمریکایی مستقر در منطقه به حالت آماده باش درآمده اند.

بر همین اساس، قایقهای ماهیگیری حاضر در دریای زرد نیز به دلیل بالا گرفتن تنشهای میان دو کره، این منطقه را ترک کرده اند.

این منطقه از سال 1999 تا 2002 شاهد نبرد دریایی سنگین کره جنوبی و کره شمالی بود.

کره شمالی سه شنبه گذشته پس از آزمایش دو موشک، یک فروند موشک جدید دیگر را آزمایش کرد. این موشک جدید KN-01 نام داشته و برد آن برابر با 160 کیلومتر است. پیشتر اطلاع داده شده بود که کره شمالی قصد دارد روز سه شنبه یا چهارشنبه موشک های خود را از سواحل غربی کشور پرتاب کند.

پس از اعلام آزمایش اتمی زیرزمینی کره شمالی بار دیگر جهان شاهد صف آرایی بلوک غرب در قبال این کشور و واکنش های تند به آن است. بلافاصله پس از اعلام آزمایش اتمی کره شمالی آمریکا اعلام کرد که در حال رایزنی با متحدین خود در این باره است.

همچنین شورای امنیت ملی کره جنوبی به ریاست رئیس جمهوری این کشور در واکنش به این آزمایش تشکیل جلسه داد و "لی سانگ هی" وزیر دفاع این کشورهم سفر سه روزه خود را به چین لغو کرد.