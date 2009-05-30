اولین موجود تراریخته درخشان با توانایی انتقال وراثت ارائه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشمندان با استفاده از پروتئینهای فلورسنت تغییرات ژنتیکی را در گونه ای از میمونها ایجاد کرده اند به طوریکه این جانداران تحت نور بنفش به رنگ سبز می درخشند.

متفاوت از دیگر تجربیات در زمینه تولید حیوانات درخشان، این میمونهای فلورسنت می توانند خصوصیت درخشندگی خود را به صورت صفتی ژنتیکی به فرزندان خود انتقال دهند. این به آن معنی است که تغییرات ژنتیکی ایجاد شده در اعماق دی ان ای موجود رخ داده و جزئی از آن شده است.

به بیانی دیگر ارائه این نوآوری نیاز به ایجاد تغییرات ژنتیکی در موجودات برای دفعات متعدد را از بین برده و با یک بار تغییر خصوصیات مورد نظر به فرزندان موجود مورد آزمایش نیز انتقال داده خواهد شد.

محققان بر این باورند چنین نوآوری می تواند در مطالعه بیماریهای انحطاط نرونی که در حال حاضر هیچ درمانی بری آنها وجود ندارد بسیار موثر واقع شود.

اولین میمون تراریخته سال گذشته و به منظور مطالعه بیماری هانتینگتون به وجود آمد اما ژن بیماری در این نمونه نتوانست به صورت کامل با دی ان ای میمون ترکیب شود و به همین دلیل این خصوصیت به فرزندان این جاندار انتقال پیدا نکرد.

این بار محققان دانشگاه کاواساکی از نوعی ویروس برای معرفی ژن فلورسنت سبز به دی ان ای میمونها استفاده کردند. نتایج مطالعات نشان می دهد این ژن به خوبی با دی ان ای میمون ترکیب شده و با موفقیت به نوادگان جاندار نیز انتقال یافته است.



بر اساس گزارش نیچر، به گفته محققان حیوانات تراریخته می توانند به نمونه های قدرتمندی از انواع بیماریها تبدیل شوند که در آینده مطالعه و درمانهای ژنتیکی و سلولهای بنیادین را تسریع کرده و بهبود خواهند داد.