روند نزولی بازیکنان ایرانی در لیگ امارات / آنها دیگر ستاره نیستند

به گزارش خبرنگار مهر، حضور بازیکنان ایرانی در لیگ امارات در مقاطعی از فصل پررنگ و موثر بود و در مقاطعی دیگر کمرنگ و ضعیف. در فصل 09 - 2008 فوتبال امارات، 10 بازیکن ایرانی به نام‌های مهرزاد معدنچی، محمد نصرتی و غلامرضا عنایتی (النصر)، علی سامره و جواد کاظمیان (عجمان)، مهدی رجب زاده و رسول خطیبی (الظفره)، میلاد میداودی (الاهلی)، ایمان مبعلی (الوصل) و مهرداد اولادی (الشباب) به میدان رفتند.

درخشش آنها نسبت به فصول گذشته کمتر بود و بیشتر زیر سایه ستاره‌های برزیلی و آفریقایی حاضر در فوتبال امارات بودند. سهم گلزنی بازیکنان ایرانی حاضر در فوتبال امارات 41 گل در لیگ برتر، 13 گل درجام اتحادیه و 2 گل درجام حذفی بود.

در شرایطی که بازیکنی چون فرناندو بایانو (مهاجم برزیلی الجزیره) بیش از 30 گل در فصل جاری فوتبال امارات به ثمر رسانده، سهم بازیکنان ایرانی بین یک تا 12 گل بوده است. جواد کاظمیان را می توان موفق‌ترین بازیکن ایرانی حاضر در فوتبال امارات خواند او که در فصل جاری 12 گل (8 گل در لیگ برتر و 4 گل در جام اتحادیه) برای تیم عجمان به ثمر رسانده است، سهمی بسزا در ماندن این تیم اماراتی در لیگ برتر امارات داشت.

مهرزاد معدنچی که آقای گل بازیکنان ایرانی در لیگ برتر امارات است و در جدول گلزنان این مسابقات با 9 گل زده به همراه فیصل خلیل (الاهلی)، الکساندر اولیویرا (الوصل) و گئورگی والدیویا (العین) در رده پنجم ایستاده است به همان اندازه که در لیگ برتر بازیکن موفقی بوده در جام حذفی و اتحادیه عملکردی دور از انتظار داشته و گلی به ثمر نرسانده است.

ایمان مبعلی هم از حیث گلزنی بازیکنی موفق در فوتبال امارات بوده که هشت بار موفق به گشودن دروازه حریفان شده است. او که پنالتی زن اول تیم الوصل است، اکثر گل‌های خود را از روی نقطه پنالتی به ثمر رسانده است. سقوط تیم همیشه مدعی الوصل به رده هفتم جدول رده بندی و بازماندن این تیم از کسب سهمیه لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا نمی تواند برای زردپوشان اماراتی و بازیکنان تاثیرگذار این تیم چون ایمان مبعلی آماری قابل قبول باشد.

فصل 09 - 2008 فوتبال امارات برای علی سامره، یکی از بدترین فصول بود. او همیشه یکی از مدعیان آقای گلی فوتبال امارات بوده است اما در فصلی که گذشت فقط 6 گل (4 گل در لیگ برتر، یک گل در جام حذفی و یک گل در جام اتحادیه) برای عجمان به ثمر رساند. او البته موفق‌تر از بازیکنانی چون رسول خطیبی و رضا عنایتی بود که وداع زودهنگامی با لیگ امارات داشتند.

ایمان مبعلی و مهرداد اولادی دو بازیکن ایرانی تیم های الوصل و الشباب

عنایتی ضعیف ترین فصل فوتبالی خود را پشت سرگذاشت و طی یک نیم فصل حضور در تیم النصر فقط یک گل آنهم در جام اتحادیه به ثمر رساند. او در نیم فصل دوم فوتبال امارات از جمع آبی پوشان دبی جدا شد تا روزهای طلایی‌اش با تیم الامارات از ذهن فوتبالدوستان اماراتی پاک شود. خطیبی هم دستکمی از عنایتی نداشت. او فقط دو گل آنهم در لیگ برتر امارات برای تیم الظفره به ثمر رساند و مسئولان این باشگاه را ترغیب کرد که خیلی زود نامش را از فهرست تیم خارج کنند.

مهدی رجب زاده هم راه عنایتی و خطیبی را رفت، وداع با لیگ امارات در نیمه راه این مسابقات. او با به ثمر رساندن 4 گل (3 گل جام اتحادیه و یک گل لیگ برتر) از لیگ امارات خداحافظی کرد تا الظفره فعلا قید استفاده از بازیکنان ایرانی را بزند. این تیم در دو فصل گذشته از سه بازیکن ایرانی به نام‌های رسول خطیبی، سیاوش اکبرپور و مهدی رجب زاده استفاده کرده که عملکردشان به لحاظ آماری از بازیکنان بومی این تیم ضعیف‌تر بوده است.

در میان غروب و تداوم درخشش ستاره‌های فوتبال ایران در امارات، مهرداد اولادی چهره‌ای متفاوت از خود به نمایش گذاشت. او با فراموشی ناکامی‌های گذشته به یکی از مردان تاثیرگذار خط حمله الشباب تبدیل شد و 9 گل (7 گل در لیگ برتر، یک گل در جام حذفی و یک گل در جام اتحادیه) به ثمر رساند.

میلاد میداودی هم از دیگر بازیکنان ایرانی حاضر در لیگ امارات بود. او در بیشتر اوقات مهره مطمئن هامسیک در خط حمله الاهلی بود اما فقط چهار گل (3 گل در لیگ برتر و یک گل در جام اتحادیه) به ثمر رساند. این بازیکن جوان با الاهلی جشن قهرمانی لیگ برتر امارات برپا کرد اما باید از خودش پرسید که چقدر در این قهرمانی نقش داشته اشت!

فصل فوتبالی امارات تمام شد. بر اساس آنچه آمار می گوید در رقابت‌های این فصل بازیکنان برزیلی، آفریقایی و آمریکای جنوبی مورد وثوق تر از بازیکنان ایرانی بوده‌اند. آنها که بعضا با رقمی کمتر از بازیکنان ایرانی به امارات می آیند، گل می زنند، می درخشند و سرنوشت تیم خود را در جهت مثبت تغییر می دهند. با این شرایط آیا بازهم مدیران فوتبال امارات به بازیکنان ایرانی اعتماد می کنند؟

در ابتدای فصل 10 بازیکن ایرانی با تیم‌های اماراتی استارت زدند اما در پایان فصل تنها هفت نفر از آنها در کوران مسابقات باقی مانده بودند، این ریزش احتمال دارد در فصل آینده نیز تداوم یابد. ناکامی در لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا مدیران تیم‌های اماراتی را به تکاپو انداخته تا با سرمایه گذاری هنگفت بهترین‌ها را به خدمت درآوردند، آیا بازیکنان ایرانی از دید آنها بازهم ستاره هستند؟