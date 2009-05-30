کاندیدایی که برنامه بهتری ارائه دهد رای می آورد / در حسن نیت دولت نهم شکی نیست

به گزارش خبرنگار مهر در شهرستان بروجرد، جواد اطاعت شامگاه جمعه در جمع حامیان موسوی در ستاد ائتلاف اصلاح طلبان اظهار داشت: اگر قرار است در یک شرایط "انحصاری" انتخابات و رقابت را برگزار کنیم به طور قطع هیچ پیشرفتی نخواهیم کرد و به طور یقین هر کس برنامه بهتری ارائه دهد رای بیشتری خواهد آورد.

وی با بیان اینکه دولت نهم با 300 میلیارد دلار درآمد چه مشکلی را از مردم حل کرده است، افزود: وضع کنونی زندگی مردم گویای این مسئله است که دولت نهم حتی یک گام برای بهبود وضعیت مردم برنداشته است.

عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی با تاکید بر اینکه با زور و تحقیر ملت نمی توان کاری را از پیش برد، خاطر نشان کرد: به خاطر سیاستهای غلط دولت نهم در خزر به ما زور می گویند.

وی تصریح کرد: مردم باید بدانند کسانی دولت را مدیریت می کنند که با مسائل سیاست و کشورداری آشنایی ندارند زیرا اگر آشنایی داشتند یک شبه تورم را برای ما به ارمغان نمی آوردند.

اطاعت ادامه داد: با مقایسه عملکرد دوره اصلاحات و دولت نهم متوجه خواهیم شد که تصمیمات غلط دولت نهم چه تبعاتی در بر داشته است و امروز کسری 8 هزار میلیارد تومانی بودجه تورمی را به وجود آورده است که مردم را تهدید می کند.

استاد علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی و عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی یادآور شد: تورم در دولت اصلاحات 17.1 درصد بود که آن را در همان دوره به 12.2 درصد کاهش دادیم ولی امروز میانگین تورم در دولت نهم 29 درصد است.

اطاعت با بیان اینکه در دولت نهم تصمیمات غلطی اتخاذ می شود و قیمت مسکن تا سه برابر افزایش می یابد، عنوان کرد: در حالیکه دنیا دچار اقتصاد بحرانی است در کشور ما مدام قیمت ها در حال بالا رفتن است و منابع صنعتی ما تعطیل می شود.

وی با بیان اینکه ایران در دانش فنی سد سازی جزو 5 کشور برتر دنیا است و این امر در دولت اصلاحات محقق شده است، یادآور شد: در دولت اصلاحات با نفت 19.5 دلاری 103 سد ساخته شد در حالیکه در دولت نهم با نفت 65 دلاری تنها 17 سد ساخته شده است.

این حامی موسوی با بیان اینکه رشد تولید سیمان در دولت خاتمی بالاتر از دولت احمدی نژاد بوده است، افزود: چرا به شعور مردم توهین می شود. وقتی متوسط ساخت یک کارخانه ذوب آهن 5 سال است چطور در دولت نهم تولید آهن و فولاد دو برابر شده است.

در حسن نیت دولت نهم شکی نیست

استاد علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی و عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه در حسن نیت دولت شکی نیست، عنوان کرد: اما این دولت مسیر را اشتباه رفت و با طرح مسائل مختلف و ارائه مباحث بی ربط نتوانست رابطه خوبی با دنیا برقرار کند.

اطاعت یادآور شد: تعطیل شدن کارخانه ها، بیکاری کارگران، گرانی و تورم در کشور همه هزینه شعارهای "آنچنانی" دولت نهم و احمدی نژاد است که از جیب ملت ایران خارج می شود.

این حامی موسوی با تاکید بر اینکه ملت ایران باید ملتی هوشمند باشند، خاطر نشان کرد: ایرانی که این همه آبرو در دنیا داشت الان حتی در کشور امارات هم هر روز باید حرفی برای ملت ما در بیاورند یا در کشور عربستان باید از زنان ما را انگشت نگاری کنند.

استاد علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی و عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی یادآور شد: اینگونه عمل کردن دولت برای ملت با فرهنگ ایران ناراحت کننده است و جوانان ما باید در انتخابات 22 خردادماه جواب با حضور در صحنه انتخابات به همه به خصوص دولتمردان نشان دهند که ملت با فرهنگی هستند.

اطاعت با تاکید بر اینکه ما باید با تعقل، خرد و منطق تلاش کنیم که مشکلات رفع شود، بیان داشت: وظیفه تک تک ماست که برای آگاه سازی ملت تبلیغ کنیم تا به درستی انتخاب کنند.

این حامی میرحسین موسوی با طرح این سئوال که "آیا ما برای انتخاب رئیس جمهور و نماینده مجلس حق انتخاب نداریم؟"، افزود: منظور موسوی از اینکه می خواهم به دوران انقلاب برگردم این است که باید آزادی آن زمان امروز احیا شود.

اطاعت تصریح کرد: زمانی در سال 42 در دریای خزر این منطقه بین ایران و کشورهای اطراف به صورت نصف نصف تقسیم شده بود ولی امروز سهم ما از منطقه خزر تنها کمتر از 25 درصد است.

دولت نباید در انتخاب کابینه خود عاجز باشد

استاد علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی و عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی در ادامه سخنان خود عنوان کرد: دولتی که داعیه حکومت و مدیریت جهانی دارد هنوز نتوانسته است اعضای کابینه خود را به نحو احسن انتخاب کند و برخی از وزرای این دولت در وسط کار استیضاح می شوند.

اطاعت ادامه داد: کسی که نمی تواند اعضای کابینه خود را به درستی انتخاب کند چطور باید از او انتظار داشت بتواند کشور را اداره کند.

وی با بیان اینکه دولت نهم قبل از روی کار آمدن ادعا می کرد که مشکلات مردم را با رفع معضل بیکاری حل خواهد کرد، افزود: پس کجاست دولتی که ادعا می کرد بیکاری را ریشه کن خواهد کرد.

عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی با تاکید بر اینکه کشور با سیاستهای غلط دولت نهم در حوزه های اقتصادی، فرهنگی و سیاست خارجی و داخلی دچار ضعف شده است، عنوان کرد: در حال حاضر خود مردم هم از این وضعیت راضی نیستند.

اطاعت همچنین در سخنان کوتاهی به ذکر برخی برنامه ها و ویژگیهای موسوی پرداخت و بیان داشت: موسوی کسی است که همه اصلاح طلبان از او حمایت کرده اند.